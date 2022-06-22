دون فقدانها.. كيفية نقل دردشات الواتساب من هاتف إلى آخر

WhatsApp هو التطبيق الأكثر شعبية في العالم في جميع البلدان بين تطبيقات المراسلة الإلكترونية. يمكن اعتباره حتى الأكثر شعبية في العالم ؛ وذلك لأنه يتمتع بالعديد من المزايا أهمها تشدده فيما يتعلق بسياسات الخصوصية. واتساب لا يسمح لأي من مستخدميه بإنشاء أكثر من حساب برقم هاتفه ، أو أكثر من حساب على هاتف واحد فقط ، وكان من الممكن أن تتعرض لخطر فقدان رسائلك إذا استبدلت هاتفك بآخر ، ولكن يتيح التطبيق لمستخدميه إمكانية حفظ الرسائل والملفات بعدة طرق منها عمل نسخة على Gmail أو نقل ملفات التطبيق عند تغيير الهواتف والتبديل من نظام إلى آخر ، وهو ما سنعرضه في الأسطر التالية.
وفقًا لموقع “businessinsider” ، لنقل تطبيق WhatsApp من هاتفك إلى هاتف جديد ، سواء كان بنظام تشغيل واحد أو نظام تشغيل مختلف ، يتطلب ذلك توصيل كلا الجهازين بكابل Lightning-to-USB-C ، إذا كنت ستنقل محتويات WhatsApp من iPhone إلى Android ، بناءً على نوع هاتف Android الذي تستخدمه ، فقم بما يلي:
- يجب عليك فتح التطبيق على iPhone ثم النقر فوق الإعدادات في الزاوية اليمنى
- يجب عليك النقر فوق الدردشات ، ثم نقل الدردشات إلى Android
- انقر فوق ابدأ وسيبدأ التطبيق في حفظ الدردشات وسيستغرق الأمر بضع دقائق
- اضبط إعداد Google Pixel ، ثم حدد خيار النسخ ثم قم بتوصيل الجهازين باستخدام الكابل الخاص بك ، واضغط على Trust على جهاز iPhone الخاص بك
- تابع إعداد Pixel الخاص بك لربط حسابك ثم سيقوم الهاتف بنسخ رسائلك
- سيظهر رمز QR بعنوان نقل محادثات WhatsApp ، يجب عليك مسحه ضوئيًا على iPhone والضغط على Start عند فتح WhatsApp
- بعد الانتهاء ، افصل الكابل ، ثم سجّل الدخول إلى WhatsApp على Android بنفس رقم الهاتف
انقل محادثات WhatsApp من iPhone إلى Samsung
- افتح WhatsApp iPhone وانقر فوق الإعدادات
- اختر الدردشات ، ثم الدردشات على Android
- اضغط على بدء لحفظ جميع الدردشات
- قم بتشغيل هاتف Samsung ومن خلال سؤال تطبيق Smart-Switch عن نقل بياناتك من iPhone ، اضغط على خيار “تأكيد” ، وقم بتوصيل الهواتف بالكابل
- حدد جميع التطبيقات والبيانات واختر تطبيق WhatsApp
- سترى رمز QR لنقل محادثات WhatsApp ، امسحها ضوئيًا من iPhone الخاص بك واختر Start
- بعد الانتهاء ، قم بتسجيل الدخول إلى WhatsApp ثم انقر فوق خيار الاستيراد
كيفية تغيير هاتفك من Android إلى iPhone دون فقد محادثات WhatsApp
- انتقل إلى الإعدادات وتأكد من وجود نسخة احتياطية من رسائل WhatsApp
- قم بتنزيل تطبيق Move to iOS من متجر Play وافتحه
- انتقل إلى الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك وحدد التطبيقات والبيانات ، ثم انقر فوق “نقل البيانات من Android”
- سترى رمزًا على جهاز iPhone الخاص بك ، أدخله في تطبيق Move to iOS واسمح للهاتفين بالمزامنة
- انتقل إلى السماح بنقل بيانات WhatsApp إلى iPhone
نقل المحادثات من iPhone إلى هاتف Android
- افتح WhatsApp واختر الإعدادات ثم اختر الدردشة ، ثم الدردشة الاحتياطية
- قم بعمل نسخة احتياطية لجميع رسائل WhatsApp
- قم بإعداد هاتفك الجديد وقم بتسجيل الدخول إلى حساب iCloud أو Google نفسه
- احصل على WhatsApp وقم بتسجيل الدخول إلى نفس رقم الهاتف الذي كنت تستخدمه من قبل ، واختر استعادة رسائلك من النسخة الاحتياطية ، اسمك هو Google أو iCloud
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