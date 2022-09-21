دويتشه بنك منطقة اليورو تواجه ركودًا أعمق من المتوقع بسبب أزمة الغاز

تواجه منطقة اليورو ركودًا أعمق مما كان متوقعًا فِيْ السابق، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وفقًا لخبراء اقتصاديين فِيْ دويتشه بنك.

قال المحللون يوم الأربعاء فِيْ تقرير للعملاء إن الإنتاج سينكَمْش بنسبة 2.2٪ العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة بانكَمْاش 0.3٪. وستنخفض، الأكثر عرضة لانخفاض شحنات الطاقة، بنسبة تصل إلَّى 4٪.

وفِيْ الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل التضخم إلَّى 6.2٪ فِيْ عام 2023، انخفاضًا من 8.2٪ فِيْ عام 2022، حيث ستعوض الاضطرابات المستمرة فِيْ سلسلة التوريد، وأسواق العمل الضيقة، وضعف اليورو تأثير الاقتصاد المتدهُور.

لا يزال دويتشه بنك يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلَّى 2.5٪ بنهاية الربع الأول من عام 2023.