دياز أنا أرجنتيني.. ولكن المهمة معقدة أمام السعودية

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن مهمة المنتخب الأرجنتيني لن تكون سهلة أمام السعودية، فِيْ مباراة الفريقين فِيْ مونديال 2022.

وتقام مباراة الأرجنتين والسعودية على استاد لوسيل يوم 22 نوفمبر الجاري، كجزء من اليوم الأول للمجموعة الثالثة فِيْ مونديال قطر 2022، والتي تقام فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

دياز أتمنى أن تكون هذه البطولة مفِيْدة فِيْ إنجازاتي مع الهلال

وأضاف دياز، فِيْ مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، “أنا أرجنتيني، لكنني أقدر كثيرا المنتخب السعودي، لأن معظم اللاعبين الذين يتألفون منه هم فِيْ الهلال، فِيْ المنتخب الوطني السعودي 80 أو 90٪ من اللاعبين فِيْ الهلال، وأعلنت أنهم سيلعبون بشكل جيد، لأن لديهم لاعبين ذوي جودة عالية، ولا شك أنهم سيفرضون مباراة صعبة على الأرجنتين، لكن الأرجنتين لديها اللاعب رقم 1 فِيْ العالم (أشير إلَّى ليونيل ميسي)، وعلينا أن نعمل لنكون قادرين على السيطرة عليها “.

وتابع “قلت لهم إنني سأكون هناك لمشاهدة المباراة بين السعودية والأرجنتين، لأنها ستكون مباراة ممتعة، وبما أننا هنا فِيْ السعودية، فلا شك أننا سنكون هناك لنرى. هُو – هِيْ.” المباراة.”

دياز يكشف مزايا المنتخب السعودي

وأضاف دياز “اللاعب السعودي جيد جدا من حيث المهارة، وهناك لاعبون على مستوى عال جدا ولديهم خبرة عالمية، لأنهم شاركوا فِيْ كل هذه المسابقات على المستوى الدولي وتطوروا كثيرا، واللاعبين. أن لدينا الآن مستوى جيد، بسبب التنافسية الدولية التي يتمتعون بها، وهذا ما يجعلهم يتطورون، سيجعل الأرجنتين تواجه مباراة صعبة، لأن مستوى المنتخب السعودي مرتفع للغاية، وقد تأهلوا بسهُولة، المواجهة لن تكون سهلة لأن كأس العالم تضع الكثير من الضغط النفسي عليك “.

وأضاف “اللعب لبلدك هُو أعظم طموح لأي لاعب، وأكثر من ذلك عَنّْدما يتعلق الأمر ببطولة بهذه الأهمية، ذات تغطية عالمية، فهِيْ حدث فريد من نوعه، يحدث كل 4 سنوات. ، كل فريق وكل لاعب يستعد بشكل جيد، سواء نفسيا أو جسديا أو تكتيكيا، وهُو أقصى ما يمكن لعبه فِيْ كرة القدم، وعليك أن تعد نفسك ذهنيا “.

وأشار رامون دياز إلَّى المنتخب الأرجنتيني وقال “المنتخب الوطني يمر بلحظة خاصة وكل الأرجنتينيين يريدون بلوغ النهائي. لدينا ميسي الناضج للغاية وفاز للتو بكأس أمريكا .. الهدوء وهم لدينا بدائل جيدة وأداء على مستوى عال، لدينا كل شيء للوصول إلَّى النهائي “.

يرد دياز … “ميسي يعتزل بعد المونديال”

وعَنّْ مستقبل ميسي بعد المونديال، قال دياز “لا أعرف ما إذا كانت هذه هِيْ النسخة الأخيرة التي سيشارك فِيْها ميسي، هذا قراره، لكن لدينا تطلعات كبيرة له، لأنه كان يفتقد شيئًا للفوز به. “. مع الأرجنتين، وفاز بكأس أمريكا، وبذلك تحرر نفسه من ثقل عدم الفوز بأي لقب مع المنتخب الوطني، وأصبح الأمر هادئًا ينعكس فِيْ طريقة لعبه، ولا شك أن لديه فرصة الفوز بكأس العالم لأنها فِيْ فترة خاصة “.

عَنّْ مدرب الأرجنتين، قال دياز “هُو (سكالون) لديه معرفة كبيرة، والأرجنتين لديها مادة خام لا تصدق، وقد تكَيْفَ مع ذلك، وهِيْ مجموعة تنافسية لديها العديد من البدائل، وهم يقومون بعمل جيد، وهناك إتبع”. ادعم المدرب لأننا الآن سنبدأ المرحلة المهمة من كأس العالم، سوف ندعمه، لأنه يمتلك كل الصفات لتحقيق شيء جيد، والفريق فِيْ حالة جيدة، ولديه أداء جيد، ولا يهزم. وبالتالي على الجميع فِيْ الأرجنتين أن ندعمه لأننا فِيْ لحظة خاصة للمنتخب الأرجنتيني “.

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