دياز الفتح قوي.. ولهذا السبب “استبعدت” إيجالو من مباراة الهلال

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ. الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | سالم الدوسري يواجه مدرب الهلال … وأثار الجدل فِيْ الشارع السعودي

تمكن الهلال من حصد نقاط من الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو، الذي رفع رصيد كتيبة رامون دياز فِيْ الدوري السعودي الروشن، ليحصد المركز 9 من 3 مباريات.

دياز الفاتح قوي .. لهذا “استبعدت” إيغالو من حزب الهلال

وأشار فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي أعقب مباراة الهلال، مدرب الأرجنتين رامون دياز، إلَّى أن الفاتح من الفرق الجيدة فِيْ الدوري السعودي، موضحا أن مواجهتهم دائما مثيرة وصعبة، على حد قوله.

وعَنّْ استبعاد إيغالو من تشكيلة الهلال، أضاف دياز “لقد إرتاحته مع عدد قليل من اللاعبين الآخرين ومنحت العديد من اللاعبين الآخرين فرصة لرفع مستوى لياقتهم البدنية، ولدينا أيضًا مباراة سوبر لوسيل، وأنا سعيد بما قدمه فِيْتو. اليوم، وظهر سلمان بعد غياب “.

واختتم المدرب الأرجنتيني رامون دياز تصريحاته بالحديث عَنّْ الكوري الجنوبي جانغ هِيْون سو، موضحًا أنه لاعب مهم للهلال، لذا فهُو لا يريد المخاطرة به، حيث يحتاج إلَّى مزيد من الوقت للتعافِيْ من إصابته.