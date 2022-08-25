دياز سعيد بالفوز رغم الأجواء الصعبة .. ولم نتأثر بغياب 8 لاعبين

أعرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عَنّْ سعادته الكبيرة بفوز الزعيم على الخليج فِيْ أول مسيرته الكروية فِيْ دوري روشان السعودي.

وتغلب الهلال على نظيره الخليجي بهدفِيْن دون رد، ضمن مباريات اليوم الأول من مسابقة دوري روشان السعودي موسم 2022-2023.

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وقال دياز فِيْ تصريحات متلفزة “أنا سعيد بالفوز بمباراة اليوم رغم الأجواء الصعبة. منافسنا فِيْ الشوط الثاني تقدم دفاعيًا، لكن أهم شيء بالنسبة لنا هُو الحصول على النقاط الثلاث”.

وأضاف “حققنا الفوز رغم غياب 8 لاعبين من نجوم الفريق، وننتظر عودتهم للمشاركة معَنّْا فِيْ باقي مباريات الموسم”.

ولدى سؤاله عَنّْ حاجة الفريق لتكليفات جديدة، قال دياز “ننتظر قرار الجهات المختصة، لكنني أثق بفريقي الذي فاز بالدوري وفاز بالمباريات الأولى للدفاع عَنّْ اللقب فِيْ غياب 8 أعضاء. ضد الخليج “.

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