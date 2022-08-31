دياز يتحدث عَنّْ ثنائي الهلال المصاب.. واعتراف مثير بعد تخطي الفِيْحاء

عبر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، عَنّْ سعادته الكبيرة بفوزه بالفِيْحاء مساء الأربعاء.

كسر الهلال، مساء الأربعاء، لعَنّْة الفِيْحاء التي استمرت 3 مباريات متتالية، بفوزه عليه (2-0) فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويستعد المتصدر لمواجهة قوية ضد نادي الفتح الأحد المقبل فِيْ اليوم الثالث من منافسات الدوري.

* تصريحات رامون دياز بعد مباراة الهلال والفِيْحاء

وأكد دياز فِيْ تصريحات صحفِيْة أن الهلال دائما ما يواجه صعوبات أمام الفِيْحاء. بسبب الكتلة الدفاعية، الفريق المنافس.

اعترف المدرب الأرجنتيني بأن الهلال لم يصل إلَّى أفضل مستوى له حتى الآن، حيث يسير خطوة بخطوة.

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وأكد أن هدفه الرئيسي الآن هُو ؛ فاز فِيْ كل مباراة، قبل توقف كأس العالم 2022.

وعَنّْ الثنائي المصاب جانغ هِيْون سو وياسر الشهراني. كشف رامون دياز أنه لن يتسرع فِيْ عودته حتى يتأكد من تعافِيْه بنسبة 100٪.

أما مشاركة سلمان الفراج العائد من الإصابة فهِيْ أساسية فِيْ المباريات المقبلة. وأشار دياز إلَّى أن هذا الأمر سيتحدد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.