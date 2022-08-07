دياز يحذر كتيبة الهلال من أكبر خطر فِيْ الموسم الجديد

شهدت الدروس والمؤتمرات الأولى للأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، مع لاعبي الفريق فِيْ المعسكر الخارجي الذي يقام حاليًا فِيْ إنجلترا، تركيزًا على نقطة مهمة جدًا، وفقًا لتقارير من الهلال. المعسكر.

فاز الهلال الموسم الماضي بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، وهذه هِيْ المرة 18 التي يفوز فِيْها بالدوري السعودي والبطولة 65 فِيْ تاريخه.

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وهذه النقطة هِيْ أن لاعبي الفريق لم يعانوا من “آفة” إشباع البطولة بعد فوز الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفِيْن لمدة 3 سنوات متتالية، ودعا المدرب الأرجنتيني لاعبيه إلَّى التركيز منذ الأسابيع الأولى وعدم القيام بذلك. يكرر سيناريو الموسم الماضي، الذي خسر فِيْه الفريق العديد من النقاط قبل الاستفادة من تعثر الاتحاد فِيْ الأسابيع الأخيرة، ليفوز بلقب الدوري السعودي فِيْ اليوم الأخير.

وتحدث المدرب الأرجنتيني مع لاعبي الهلال عَنّْ ضرورة توخي اليقظة من بداية الجولة الأولى وعدم التراخي حتى يحقق الفريق أهدافه من الجولة الأولى ولا يواجه وضعا شبيها بما حدث فِيْ الموسم الماضي. . تمرير.

ويقيم الهلال حالياً معسكراً خارجياً فِيْ مدينة برمنغهام الإنجليزية، وسيستمر حتى 13 أغسطس، ويأمل دياز الآن فِيْ معالجة الجوانب السلبية للموسم الماضي فِيْ المعسكر الخارجي، خاصة أن الفريق يضم عَنّْاصر قوية بين السكان المحليين. أجنبي يفتقر فقط إلَّى الانسجام بين جميع الخطوط.

ويحذر المدير الفني لاعبي الهلال من فكرة إشباع أنفسهم بالبطولات المحلية، خاصة فِيْ ظل الحافز والتصرف الواضح لدى منافسي العميد، وتحديداً النصر والاتحاد والشباب، للتنافس على لقب الدوري السعودي. الموسم القادم.

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