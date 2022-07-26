دياز يحسم ملف العائدين من الإعارة

اتخذ الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، قرارًا تقنيًا بشأن إعادة لاعبي المتصدر على سبيل الإعارة.

ويستعد الهلال للموسم الجديد بإجراء فحوصات طبية على اللاعبين، ويتضمن جدول الفريق، خلال الأيام التي تسبق مغادرته إلَّى ملعب التدريب الخارجي، تدريبات منتظمة.

ويتوقع أن يغادر أعضاء الهلال، فجر الجمعة، 29 يوليو، إلَّى مدينة برمنغهام البريطانية. عقد معسكرًا تحضيريًا يستمر حتى 13 أغسطس.

وبحسب صحيفة “الرياض”، قرر المدرب رامون دياز، اليوم الثلاثاء، ترتيب لاعبي الهلال العائدين من الإعارة، لإدراجهم جميعًا فِيْ مقلع الفريق الخارجي، استعدادًا للموسم المقبل.

جاء قرار دياز بمرافقة اللاعبين العائدين على سبيل الإعارة إلَّى معسكر الهلال فِيْ برمنغهام ببريطانيا لتقييم قدراتهم الفنية وما إذا كانت بعض الأسماء ستستمر مع الفريق أم لا.

وسيدخل الهلال معسكرا تحضيريا فِيْ مدينة برمنغهام البريطانية، بين 28 يوليو و 13 أغسطس، والذي سيشهد مباراتين وديتين. الأول ضد ألميريا، إسبانيا، فِيْ 7 أغسطس، والثاني فِيْ 12 أغسطس.

ويلعب الهلال مباراتين وديتين فِيْ الرياض، بعد عودته من معسكر برمنغهام، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد فِيْ 25 أغسطس.

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