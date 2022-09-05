دياز يرفع حالة الطوارئ فِيْ الهلال استعدادا لمواجهة الزمالك المصري

يبدأ فريق نادي الهلال لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره المصري الزمالك، غدا الثلاثاء، فِيْ كأس السوبر لوسيل.

وكان الهلال قد تغلب على الفاتح، أمس الأحد، فِيْ افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

يستعد الهلال لمواجهة نظيره المصري الزمالك، الجمعة المقبل، فِيْ كأس السوبر لوسيل، الذي يجمع أبطال الدوري المحترف وبطل الدوري المصري فِيْ افتتاح استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا. كأس العالم. “قطر 2022”.

ويعتزم المدرب الأرجنتيني رامون دياز البدء فِيْ تجهِيْز الفريق ابتداء من غد قبل التوجه إلَّى الدوحة الأربعاء المقبل.

يتصدر المتصدر جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بعد أن تمكن من الوصول إلَّى الرقم القياسي فِيْ وقت سابق من الموسم.

اقرأ أيضا …

رئيس الاتحاد يرد على قضية نياكاتي وتعليق الفرج الساخر