دياز يشيد بالبريك فِيْ مباراة الهلال والوحدة.. ماذا قال

وأبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، رأيه فِيْ أداء محمد البريك جناح الفريق، بعد عودته فِيْ مباراة الوحدة.

شارك محمد البريك بشكل أساسي فِيْ مباراة الوحدة، لأول مرة فِيْ موسم 2022-2023، ولعبها لمدة 66 دقيقة، فِيْ المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مجانية، فِيْ اليوم الرابع من الموسم الجاري. مسابقة دوري روشان السعودي.

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وقال دياز، فِيْ تصريحات لصحيفة “عكاظ”، إن البريك قدم أداءً جيدًا أمام الوحدة، موضحًا أن مستوى البريك أعلى من ذلك، لكنه لا يزال يفتقر إلَّى شكل ما للمباريات، وهُو سيفعل. بلا شك سيعود إلَّى مستواه الجيد فِيْ المباريات القادمة.

تعرض محمد البريك لإصابة فِيْ أوتار الركبة أثناء مشاركته مع الهلال فِيْ مباراة نوتنغهام فورست فِيْ معسكر الفريق فِيْ برمنغهام فِيْ أغسطس الماضي، استعدادًا لبدء الموسم الجديد للمسابقة من دوري روشان السعودي (انظر التفاصيل).

وشارك البوريك كبديل فِيْ مباراة الهلال ضد الخليج، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي، حيث لعب لمدة 19 دقيقة، فِيْ المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدفِيْن نظيفِيْن. .

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وفِيْ سياق متصل تحدث دياز عَنّْ مباراة الوحدة وقال إن الهلال لم يظهر بشكل جيد فِيْ الشوط الأول. بسبب الصد الدفاعي للاعبي الوحدة، لم يتم اتخاذ قرارات جيدة بشأن بناء الهجمات والانتهاء من الهجوم من خط الوسط إلَّى هجوم الهلال.

من ناحية أخرى، أكد دياز أن لاعبي الهلال قدموا أداءً جماعياً وسرعة أكبر واتخذوا القرارات الصحيحة خلال الشوط الثاني، وتمكن الفريق من الضغط بشكل هجومي كبير خلال الربع الأخير من الساعة، لإنهاء المباراة. مع فائز. ثلاث نقاط، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أعلى.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق هدف واحد عَنّْ المتصدر الشباب بينما يحافظ الهلال على سجله الخالي من الهزيمة وشباكه نظيفة.

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