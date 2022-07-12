دياز يضع خطة التخلص من “ثنائي” الهلال فِيْ صيف 2022

وشهدت المرحلة الأخيرة ترتيبات مكثفة بين الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، ومجلس إدارة النادي فِيْما يتعلق بمختلف الأمور المتعلقة بمستقبل بعض لاعبي الفريق.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | الهلال يتخلص من 10 لاعبين دفعة واحدة صيف 2022

أبدت إدارة الهلال استعدادها للاستماع لوجهة نظر الأرجنتيني فِيْ العديد من الأمور المهمة المتعلقة بالفريق، بما فِيْ ذلك موقف المدرب الأرجنتيني على استمرار مواطنه لوتشيانو فِيْتو مع الفريق الموسم المقبل، بالإضافة إلَّى البرازيلي. ماثيوز. بيريرا.

دياز يرسم خطة للتخلص من ثنائي الهلال صيف 2022

رغم انتشار الأنباء السيئة حول تزايد احتمالات رحيل لوتشيانو فِيْيتو، حسم مدرب الهلال الجدل وأعلن استمرار اللاعب الأرجنتيني، لكن مؤقتًا، موضحًا أن الأخير سيكون مع مهمة الهلال أثناء الاستعدادات. معسكر للموسم الجديد، نهاية الشهر الجاري فِيْ مدينة برمنغهام البريطانية، لكن الجهاز الفني للزعيم لا يريد الاستمرار مع الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

موقف دياز مع فِيْتو يؤكد أن تواجد اللاعب مع المتصدر فِيْ ميدان إنجلترا ليس أكثر من محاولة من الهلال للحصول على فترة أطول لتسويق اللاعب بعد أن تم الاتفاق بين الإدارة والمدير. غادر بالتأكيد. أو على سبيل الإعارة فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

كان لوتشيانو فِيْتو، الذي كان على سبيل الإعارة لمدة نصف الموسم الماضي فِيْ الشباب، على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي.

كَمْا رحبت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، برحيل البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية، وتدرس إدارة الهلال عروضاً مختلفة بشأن مستقبل ماتيوس بيريرا مع الفريق، بعد عدة عروض. وصل مؤخرًا لتوظيفه فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

أبلغت إدارة الهلال نظيرتها فِيْ بوتافوجو بالبرازيل، عَنّْ رغبتها فِيْ الحصول على 20 مليون يورو مقابل بيع ماتيوس بيريرا، وفِيْ هذا الصدد أكدت تقارير صحفِيْة أن قرار مغادرة ماتيوس بيريرا من الهلال مرتبط. إلَّى عدة قضايا أبرزها رفع تعليق الفريق عَنّْ تسجيل لاعب جديد هذا الصيف الشتاء المقبل هُو نتيجة قضية محمد كانو التي تنظر فِيْها المحكَمْة السعودية للتحكيم الرياضي، وينتظر الفريق الأزرق القرار فِيْ الفترات القادمة.

تعاقد نادي الهلال الصيف الماضي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، من وست بروميتش ألبيون، مقابل 18 مليون يورو، ليصبح أغلى ناد فِيْ تاريخ النادي والكرة السعودية، مع عقد حتى يونيو 2026.