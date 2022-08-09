دياز يطالب الهلال بإخماد “فتنة” البليهِيْ قبل مطلع الموسم الجديد

فجأة وبدون ديباجة، وجدت إدارة نادي الهلال نفسها فِيْ مأزق خطير لمستقبل أحد أهم لاعبي الفريق، علي البلاحي، مدافع الفريق، الذي يعتمد عليه مدرب الفريق كثيرًا، رامون دياز. فِيْ خططك الفنية.

يتمتع البلاحي بقدرات فنية وبدنية كبيرة جدًا جعلته أحد أهم فرق المدرب الأرجنتيني، الذي طالب إدارة المدير الفني بتحديد مستقبل اللاعب، خاصة بعد أن فتح الأخير الباب أمام إمكانية رحيله ضمن مدة عقده.

سيدخل علي البلاحي الفترة المجانية اعتبارًا من 20 من الشهر الجاري، والتي يحق له خلالها التوقيع مع أي فريق، حيث ينتهِيْ عقده فِيْ 30 يونيو 2023.

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علي البلاحي يرفض عرضا من إدارة الزعيم بتمديد عقده عرضت إدارة الهلال على المدافع علي البلاحي تمديد عقده لموسم إضافِيْ مقابل 4.5 مليون ريال فِيْ الموسم لكن 5 رفضوا هذا العرض بحسب تقارير. من داخل بيت الهلال.

وأصر مدافع القائد على زيادة التعويض المالي للقبول بتجديد عقده، خاصة أنه قدم عروضاً أعلى بكثير من عروض الهلال من داخل المملكة وخارجها.

ونظراً لرفض البليحي وإصرار دياز على تجديد عقد اللاعب، قررت إدارة المدير الفني بدء جولة جديدة من المفاوضات مع اللاعب لإقناعه بالتجديد، كأحد الركائز الأساسية للفريق الأزرق.

يرغب مديرو المدير الفني فِيْ تجديد عقد البليحي الذي لعب مع الفريق منذ وصوله من الفاتح فِيْ يوليو 2017، حيث أن قضية بقاء اللاعب من أهم متطلبات المدرب الأرجنتيني دياز. أنه لا يريد أن يسبب أي مشاكل للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وأن الهلال يبدأ بمواجهة الخليج فِيْ نهاية شهر أغسطس.