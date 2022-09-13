دياز يهدد نجوم الهلال أمام الوحدة.. قرار مثير “يسعد” الشباب

اندلعت تقارير صحفِيْة مفاجئة عَنّْ قرار أعده المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، خلال مباراة الوحدة فِيْ دوري روشن للمحترفِيْن.

مَوعِد مباراة الهلال والوحدة فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن

يستقبل الهلال نظيره الوحدة، فِيْ الجولة الرابعة من دوري المحترفِيْن، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد “الملز”، الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ويحتل الهلال صدارة جدول الدوري المحترف برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الوحدة المركز 11 برصيد 3 نقاط.

قرار دياز المثير فِيْ مباراة الهلال والوحدة

وكشفت صحيفة “اليوم” أن المدرب دياز فِيْ طريقه لاتخاذ قرار منح بعض نجومه الرئيسيين استراحة من مواجهة الدوري مع الوحدة ودفع البدلاء فِيْ المباراة المقبلة.

ويخشى دياز من تعرض لاعبيه لإصابات بسبب الإرهاق، خاصة وأنهم يعودون من مواجهة صعبة مع الزمالك المصري فِيْ كأس السوبر لوسيل.

قرار المدرب الأرجنتيني إراحة اللاعبين الأساسيين والدوليين هُو مخاطرة مبكرة، خاصة بالنظر إلَّى المنافسة الشديدة على دوري الروشن، وإذا خسر أي نقاط، فسيمنح الشباب فقط صدارة الترتيب.