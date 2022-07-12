ديانا حداد بعد حذف صورها وأنباء اعتزالها أعيش مرحلة جديدة

حسمت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، الجدل حول اعتزالها الفن، بعد الأحاديث التي دارت حولها منذ حذفها جميع صورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مؤكدة أنها لم تتوقف عَنّْ الغناء، لكنها ما زالت مستمرة. . لمرحلة جديدة فِيْ حياته.

وأشارت حداد إلَّى أن قرارها بالابتعاد عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي جاء للتركيز على حياتها الخاصة علي، أشكرك على حبك الكبير “.

ووجه النجم اللبناني رسالة إلَّى جمهُوره العربي عبر برنامج “ET بالعربي”، قال فِيْها “لكل من سأل عَنّْي، ولكل من هدأ معي، أريد أن أوضح أنني بخير وأفضل”. كان من الممكن أن يكون كثيرًا من قبل “.

وعلق أيضا “لم أتقاعد من الفن، ديانا حداد حاضرة، فِيْ مرحلة جديدة من حياتي، مرحلة كل سلام، كل الهدوء، وأعمل على وظائف جديدة إن شاء الله، ورؤية جديدة. . ، وأنا متحمس جدًا لقدميك الجديدتين، أحبك كثيرًا “.

أثارت ديانا حداد جدلًا كبيرًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفاجأوا بحذف جميع صورها ومقاطع الفِيْديو الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قبل أيام، مما أثار تكهنات بأنها ستنسحب من الغناء، خاصة مع انتشار صورة لها أمام الكعبة أثناء أداء العمرة. .

يشار إلَّى أن ديانا حداد حذفت جميع المنشورات من حسابها على إنستجرام، والذي يبلغ عدد متابعيه حوالي 8 ملايين متابع، بالإضافة إلَّى حذف صورة حسابها الشخصي ومربع الوصف أيضًا ؛ ما أثار سؤال المتابعين عَنّْ الأسباب التي دفعتها إلَّى اتخاذ هذه الخطوة.

وقدم بعض المعجبين تفسيرات مختلفة، باستثناء اعتزاله الغناء، وتكهن البعض بأنه يستعد للترويج لعمله القادم والألبومات التي يعمل عليها، خاصة وأن العديد من النجوم العالميين والعرب سبق أن تبنوا هذه الطريقة فِيْ التسويق.

كان لبعض المتابعين رأي مختلف ؛ واعتبروا حذفها لصورها للفت الانتباه، مشيرين إلَّى أن اختفاء النجوم أصبح موضة جديدة يتبعها بعضهم لقيادة «الترند».