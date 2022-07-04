ديانا حداد تحذف منشوراتها من إنستغرام.. اعتزال أم ترويج لعمل جديد

أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حالة من الجدل بين متابعيها ومعجبيها، الذين فاجأتها بحذف جميع صورها وفِيْديوهاتها من حسابها على إنستجرام، الأمر الذي أثار تكهنات بأنها ستنسحب من الغناء، خاصة مع انتشارها. صورة لها أمام الكعبة أثناء أداء العمرة.

يشار إلَّى أن ديانا حداد حذفت جميع المنشورات من حسابها على إنستجرام باستثناء صورة ملفها الشخصي وصندوق الوصف أيضًا ؛ ما دفع المتابعين إلَّى التساؤل عَنّْ الأسباب التي دفعتهم إلَّى ذلك.

رأى البعض أنها خطوة نحو التقاعد، وتكهن البعض الآخر بأنه كان يستعد للترويج لألبوم أو أغنية جديدة، خاصة وأن العديد من الفنانين سبق أن تبنوا هذه الطريقة فِيْ التسويق.

من ناحية أخرى، كان لبعضهم رأي مختلف. وقالوا إنها خطوة للفت الانتباه، مشيرين إلَّى أن اختفاء النجوم أصبح موضة جديدة يتبعها بعضهم لقيادة الاتجاه.

وهنا نرصد بعض التعليقات على اختفاء ديانا حداد. وكتب أحد المعلقين مؤيدا لقرار النجمة بالاعتزال قائلا “الله يحفظها ويوفقها مهما كان اختيارها ومهما كانت أسبابها. إنها فنانة لطيفة وهادئة ومحترمة”.

وشبّه أحدهم الغياب المفاجئ للفنانة بغياب أمل ماهر عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب “تعاطف مع الجمهُور … مثل شيرين عبد الوهاب وأمل ماهر”.

بينما نفى أحدهم أن يكون حذف ديانا لصورها بمثابة ترقية لوظيفة جديدة، فكتب “بالتأكيد تمت إزالته لأنه ليس من المعقول حذف كل شيء بسبب أغنية Singel … والألبوم مستحيل التسجيل. “للتنزيل”. ألبوم للترويج .. الله يساعدنا الآن بالهاشتاج احفظ ديانا “.

يأتي غياب ديانا حداد بعد الجدل الذي أحدثته صورتها أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة، ورغم أنها قديمة، فقد تساءلت متابعيها عَنّْ إسلامها، دون علمهم أنها اتخذت هذا القرار منذ سنوات. منذ. وتحدث عَنّْها مرات عديدة خلال لقاءاته التلفزيونية.

تفاجأ حلمي بشير مدير أعمال ديانا حداد بانتشار صورة الفنانة بهذا الشكل واعتقاد الجمهُور بأنها اعتنقت الإسلام مؤخرًا، قائلاً فِيْ تصريحات صحفِيْة “لا أعرف ما يفكرون الآن”.

يشار إلَّى أن ديانا حداد اعتنقت الإسلام منذ عدة سنوات، وهُو ما أعلنته فِيْ مقابلة تلفزيونية عام 2022 ؛ قال إنه نشأ فِيْ بيت بعيد عَنّْ الطائفِيْة. كانت والدتها مسلمة ووالدها مسيحي، مؤكدة أن هذا ما جعلها تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتعلم أن الدين فِيْ معاملة الإنسان وسلوكه، مما أعطاها قدرة كبيرة على الانفتاح على ما هُو سماوي. الأديان