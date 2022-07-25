ديانا حداد تشوّق لألبومها الجديد.. وتهديه لكل من ساندها وآمن بموهبتها

أثارت المطربة اللبنانية ديانا حداد جمهُورها على طرح ألبوم جديد قريبًا، خاصة بعد 8 سنوات من إطلاق ألبومها الأخير، حيث وعدتهم بطريقة مختلفة، معبرة عَنّْ حبها العميق لهم.

نشر حداد، عبر حسابه على “انستجرام”، صورة من ملصق الألبوم القادم “ديانا حداد 2022″، وأرفقها بتعليق أثار إعجاب الجمهُور بالألبوم، مبينًا أنه سيقدمها على طريقة. الأغاني الفردية، مشيرة إلَّى أنها صنعت خصيصًا لكل من ساندها ودعمها وآمن بموهبتها.

كتبت المطربة اللبنانية “لقد مرت 8 سنوات على إطلاق ألبومي الأخير ويسعدني أن أخبرك عَنّْ ألبومي الجديد. هذا الألبوم سيكون مختلفًا عما اعتدت عليه كوسيلة للتقديم. سأقوم بالتنزيل أغنيتين من الألبوم فِيْ وقت واحد. “من وقت لآخر”.

وأضافت “أبقهم متحمسين واستمتع بالإصدارات الجديدة القادمة. أهدي هذا الألبوم لكل من وقف بجانبي ودعمني وآمن بي دائمًا بحبهم”.

واختتم رسالته بمحاولة الحصول على رأي الجمهُور فِيْ الأغاني التي تم إصدارها، قائلاً “أتطلع لسماع آرائكَمْ حول الأغنيتين اللتين تم إصدارهما وهما” شخص يشتاق إلي “و” مغنية “، وماذا تحب اكثر.

وعبّر أنصار ديانا حداد عَنّْ إعجابهم بالأغاني التي صدرت ووصفوها بـ “المميزة والمختلفة”. وعلق أحدهم “الأغاني بلا مبالغة، مختلفة ورائعة”. حظ سعيد يا ملكتنا.

La artista, Diana Haddad, había zanjado recientemente la polémica de su retiro del arte, luego de charlas que se dieron al respecto desde que borró todas sus fotos a través de su cuenta oficial en ‘Instagram’, destacando que no dejó de cantar, pero نعم. أنت تمر بمرحلة جديدة فِيْ حياتك.

وأشارت حداد إلَّى أنها ابتعدت عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي للتركيز على حياتها الخاصة، حيث استفادت من مساحة وجيزة كشفت فِيْها عَنّْ مدى حب جمهُورها العميق لها، بالإضافة إلَّى وسائل الإعلام.

كَمْا أكد لجمهُوره أنه بصحة جيدة وأفضل مما كان عليه فِيْ الفترة السابقة، وأنه لم يتخل عَنّْ الفن، لكنه مجرد مرحلة جديدة فِيْ حياته مليئة بالسلام والطمأنينة، ووعد ببث رسالته. جديد قريبا يعبر عَنّْ حبه لهم