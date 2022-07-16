ديانا حداد تعود إلَّى السوشال ميديا بفِيْديو صامت بعد حذفها كل صورها القديمة

فاجأت المطربة ديانا حداد جمهُورها باستخدام تطبيق انستجرام مرة أخرى، بعد فترة وجيزة من الابتعاد عَنّْ “ السوشيال ميديا ​​”، قامت خلالها بحذف جميع منشوراتها وصورها، مما تسبب فِيْ ارتباك الجمهُور. نحو التقاعد.

عودة حداد، وإن كانت باللونين الأبيض والأسود وبدون صوت، فِيْ فِيْديو لا تزيد مدته عَنّْ 15 ثانية، أعطت معجبيها الأمل فِيْ رؤيتها مرة أخرى، خاصة أنها تظهر فِيْه مرتدية كل أناقتها فِيْ الوقت الذي تستعد فِيْه لحضور حفل زفاف. حدث محدد لم يتم الكشف عَنّْ تفاصيله.

إضافة إلَّى ذلك، أعادت ديانا حداد، 45 عامًا، نشر نفس الفِيْديو عبر حسابيها على تويتر وفِيْسبوك، ورأى الجمهُور أن “أميرة الغناء العربي” تحضّر لعمل فني جديد يمكنها تقديمه فِيْ الفترة المقبلة.

لاقى الفِيْديو تفاعلاً من جمهُوره، حيث بلغ عدد المشاهدات مئات الآلاف من المرات على جميع المنصات الثلاث مجتمعة (فِيْسبوك وتويتر وإنستغرام)، خلال ساعات من نشره، وأبدى الآلاف إعجابهم بالفِيْديو.

وحيا الجمهُور عودة ديانا حداد، ومن بين التعليقات “مساء الخير على أحلى فنانة ديانا حداد، الأميرة، الفنانة العربية الفنانة ديانا حداد”. مواقع التواصل الاجتماعي ديانا حداد احبك كثيرا. أنا من جمهُور الفنانة ديانا حداد “.

وقال آخر “الحمد لله، أتمنى لك السلام. أنت تضيء العالم كله، أميرتنا الجميلة والجميلة ووردتنا الرقيقة والعطرة. أوه، أروع ملاك، أجمل أميرة، أحلى امرأة، أحلى قلب. .

كانت ديانا حداد قد صرحت سابقًا أن خروجها من مواقع التواصل الاجتماعي كان ينصب على حياتها الخاصة، قائلة “لقد جازفت وأخذت استراحة وابتعدت قليلاً عَنّْ وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال هذه الفترة تأثرت بحبها الكبير، وسائل الإعلام والإعلام والإعلام وجمهُوري الأعزاء وأجدادهم كانوا يخشونني، وأشكرهم على حبهم الكبير “.

وأضاف، فِيْ تصريحات تلفزيونية، “لكل من سأل عَنّْي، ولكل من هدأ معي، أريد أن أوضح أنني بخير وأفضل من ذي قبل. يمكن أن يكون كثير … أنا ليس لدي انسحاب من الفن ديانا حداد حاضرة فِيْ مرحلة جديدة من حياتي مرحلة كل سلام وكل هدوء ورجل اعمل على وظائف جديدة ان شاء الله ورؤية جديدة وانا جدا متحمس للوافد الجديد الخاص بك، أحبك كثيرا “.