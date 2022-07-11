ديانا كرزون أنا سبب شهرة زين وهِيْا.. وأرفض اعتزال الفن لأجل زوجي

كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عَنّْ رأيها فِيْ النجومية لفناني “السوشيال ميديا”، بعد ظهُور أسماء فنانين أردنيين متنوعين مثل حسام السيلاوي وأخرس والعديد من النجوم الآخرين الذين اكتسبوا شهرتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعربت ديانا كرزون عَنّْ صدمتها للفنانين الذين يعيشون فِيْ وهم النجومية، قائلة فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام “إنهم يعيشون فِيْ أوهام واستعدادات. صنعوا أغنية وصلت إلَّى 10 ملايين. أستطيع أن أفعل ذلك فِيْ دقائق من خلال شركات متخصصة فِيْ زيادة عدد المشاهدات ولكن سؤالي إذا أصبحت الآراء ما هُو التقييم الحقيقي لنجاح الفنان

الفنانة الأردنية وجهت كلماتها الغامضة للنجوم دون أن تذكر أسمائهم “نصيحتي لله أن يهدأ، وأنت لست فنانة تشاهد المسرح، ضع فِيْ اعتبارك أن المسرح ليس للجميع. فنان وليس مطرب … الغرور مقبرة الفنان “وهُو ما اعتبره المتابعون الخطاب المباشر للفنان الأردني” أخلاص “، متزامناً مع موجة انتقادات واسعة، واصفاً صوته بـ” الفتنة “.

وفِيْ مقطع الأسئلة السريعة أكدت ديانا كرزون، عدم وجود مشكلة لديها مع دخول ابنتها “سلمى” إلَّى الوسط الفني، وعبرت عَنّْ رفضها لفكرة اعتزالها الفن وعالم الغناء من أجل زوجها. معتبرا أن المرأة لا تحتاج إلَّى الرجل ليكون قويا، وأن تلك الأسرة أهم من الفن.

وكشفت ديانا كرزون أنها تعتبر نفسها “النجمة الأردنية الأولى والمنافسة الوحيدة” بحسب تصريحاتها، وعلقت فِيْ مقابلتها مع وسائل الإعلام “كل الناس يعرفون أن عمر وأنا فِيْ المقام الأول، نعم، أنا. النجم الاول فِيْ الاردن بلا منازع مع احترامي “.

وأشارت النجمة الأردنية إلَّى أن سبب شهرة شقيقتها زين وهِيْا يعود إلَّى شهرتهما قائلة “نعم لولا ديانا لما اشتهرتا بسبب زين وهِيْا”.

أكدت ديانا كرزون أنها تفضل عالم الشهرة على “المال”، موضحة أنها استفادت كثيراً من شهرتها بدلاً من الضرر الذي ألحقته بها.

أشارت ديانا كرزون فِيْ مقابلتها إلَّى أزمة “مهرجان جرش” بسبب الغياب التام لأسماء الفنانين الأردنيين فِيْ برنامج المهرجان قائلة “أنت يا مديرة المهرجان مش بانتظارك تقيمني، شكرا .الله نحن جيران للناس الذين يحبوننا وهذا المهرجان لنا وليس لك وانتم تجلسون على الكرسي لفترة وجيزة وتغادرون ونحن من يجب ان نكون فِيْ المقدمة “.