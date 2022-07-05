ديانا كرزون تقرر عدم المشاركة فِيْ مهرجان جرش بسبب “تخبّطه”

قررت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، اليوم الثلاثاء، الاعتذار عَنّْ مشاركتها فِيْ مهرجان جرش فِيْ دورته المقبلة.

وقالت ديانا إن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة مستفِيْضة ومراقبة دقيقة لتنظيم المهرجان والارتباك الكبير الذي شهدته، وتعمد منظمو المهرجان عدم تقدير واحترام الفنانة الأردنية بشكل كاف، وكان الأخير هُو الغياب التام للأسماء. من الفنانين الأردنيين من برنامج المهرجان الذي وزع فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الخاص للإعلان عَنّْ فعاليات جرش 2022 الذي عقد صباح اليوم الاثنين.

وأشارت كرزون إلَّى أن العديد من الأعمال المتراكَمْة خلال مفاوضاتها مع إدارة المهرجان دفعتها إلَّى حل المشكلة بشكل دائم، وأبرزها عدم الالتزام بمواعيد والتزامات الفنانين الأردنيين، ومحاولة فرض أيام محددة عليهم للغناء، والخروج. على الهامش ضمن حفلات النجم العربي، فضلاً عَنّْ عدم التقدير المالي للفنان الأردني، رغم أن هذا الأمر ليس هُو الأساس، لكنه يشير إلَّى عدم جدية واحتراف إدارة المهرجان فِيْ التعامل مع الفنانين الأردنيين، الذي تألق اسمه فِيْ جميع أنحاء العالم العربي.

وأضاف أن ما حدث لفنان “صوت الأردن” عمر العبداللات كان رسالة واضحة من إدارة المهرجان بأنها لا تولي اهتماما لنجومية الأردنيين وتحاول تهميشهم على حساب الآخرين.

وأكدت ديانا احترامها الكامل وتقديرها لنجومية الأردن كافة من ضيوف الأردن من الفنانين العرب المشاركين فِيْ جرش، وأن اعتذارها مرتبط بها شخصياً وآلية التعامل معها.

يعد غياب كرزون عَنّْ حفلات المسرح الجنوبي خسارة كبيرة للمهرجان، بعد أن أصبح حضوره أساسياً فِيْ حفلات جرش، بالإضافة إلَّى شعبية ديانا التي ظهرت فِيْ حفلها الأخير بعيد الاستقلال خلف المدرج الروماني. فِيْ العاصمة عمان، امتلأت بأكثر من 10000 متفرج، وهُو ضعف عدد المتواجدين فِيْ الفناء الخارجي للمدرج ولم يتمكنوا من الدخول بعد إغلاق الأبواب لعدم وجود مساحة إضافِيْة لأي شخص.

يشار إلَّى أن ديانا ستقيم حفلا كبيرا هذا الشهر فِيْ قبرص، كَمْا ستقيم الحفل الختامي لـ “مهرجان الفحيص” فِيْ الأردن الذي سيقام الشهر المقبل.