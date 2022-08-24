ديانا هشام تخسر 15 كيلو من وزنها.. وستظهر بشكل مهتلف

قالت الفنانة المصرية ديانا هشام، إنها اتبعت نظامًا غذائيًا خلال الفترة الماضية من أجل إنقاص الوزن، مضيفة أنها تمكنت من خسارة 15 كيلوغرامًا من وزنها لدورها الحديدي الذي التقطته فِيْ مسلسل جديد سيعرض على أحد المنصات الرقمية فِيْ الفترة المقبلة.

وأوضحت ديانا هشام، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها قررت تغيير “مظهرها”، حيث قامت بقص وصبغ شعرها، بعد أن استأجرت وظيفة جديدة مع المنتجة منى قطب، والفنانين أحمد حاتم، ميان. وشارك سيد وخالد أنور ومجموعة من الفنانين الشباب فِيْ العمل، وأكدوا أن هذا العمل لم يتم توظيفه من قبل الفنانة ياسمين صبري، ثم يعتذرون عَنّْه.

وأشار إلَّى أنه يظهر بشكل مختلف تمامًا عما أظهره سابقًا فِيْ الأعمال الفنية التي شارك فِيْها، وعلق قائلاً “لقد غيرت شعري وصبغته، كَمْا تاهت وتحكَمْت الشخصية الجديدة، بينما رفض ذلك. الكشف عَنّْ تفاصيل الشخصية أو اللون الذي ستتبناه.

وأوضحت ديانا هشام أن مخرج المسرحية لم يحسم بعد، والأمر ليس أكثر من عقد ولم يبدأ التصوير بعد، مشيرة إلَّى أنها حتى الآن لم تقرأ السيناريو، لكنهم بالفعل فِيْ طور الاستعدادات. للعمل الذي سيرى النور فِيْ الفترة القادمة.

كَمْا ذكرت الفنانة الشابة أنها خضعت لطريقة إنقاص الوزن فِيْ الفترة الماضية، حيث كان ذلك صعبًا عليها، بالإضافة إلَّى معاناتها من مشكلة صحية صعبة، لكنها الآن تحسنت ورفضت الكلام. تفاصيل مرضه، حفاظًا على ما حدث له، وتابع “الإرهاق حاجة أخرى إلَّى جانب الحمية، الحمد لله ربنا. عفاني .. كانت لدي ظروف فِيْ حياتي جعلتني أتوقف حتى أغلقت فمي ولم أستطع. لا يمكن أن يأكل. “

كانت ديانا هشام قد نددت بالصورة التي تداولتها الجماهِيْر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جمعتها مع عدد من صديقاتها، من بينهم الممثل الشاب محمد شبانة، ومعهم نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها. . محمد عادل قبل شهر عَنّْدما أشعلت مجزرته أمام الجامعة حالة من الغضب والجدل بين الجمهُور.

وقالت ديانا هشام، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” مؤخرًا، إنها لا تعرف نيرة أشرف بشكل عام، بالإضافة إلَّى عدم معرفتها بمصدر تلك الصورة وتاريخ ومناسبة القبض عليها، مبينة أنها لا تعرف من كان برفقتها. لها فِيْ الصورة اثناء التصوير.

وأوضح أنه لا يريد الحديث عَنّْ نيرة أشرف إطلاقا، لأنها حاليا بين يدي ربها، ولا يجوز الحديث عَنّْها والدخول فِيْ سيرتها الذاتية، خاصة وأن وفاتها أحدثت ضجة كبيرة بين الناس. علنًا ومن الجيد التوقف عَنّْ الحديث عَنّْها .. للجميع أن يتوقفوا ويهدئوا من وتيرة الأزمة.

وتابع “لا اريد الحديث عَنّْ قضية نيرة اشرف رحمها الله ويجعل الموتى افضل. لماذا قدسها لا اعلم من فِيْ الصورة ام لا وانا تعرف عليها بشكل عام “.

يشار إلَّى أن ديانا هشام شاركت مؤخرًا فِيْ عدة أعمال فنية، كان آخرها مسلسل “أبو العروسة 3″، وجسد دور ماريا.