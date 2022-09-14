من هما ديانا وروما مشاهير يوتيوب ويكيبيديا، تعد ديانا وروما من أبرز الشخصيات التي اشتهرت عبر منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة وخاصة عبر اليوتيوب، والتي كونت قاعدة جماهيرة كبيرة من الأطفال، كما وحصدت الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بهم على الملايين من المشاهدات حول العالم، مما اهتم الكثير للتعرف على ديانا وروما مشاهير يوتيوب.

ديانا وروما مشاهير يوتيوب ويكيبيديا

تعد ديانا وروما أحد أبرز المشاهير على منصة اليوتيوب وهما بنتين أوكرانيات الأصل ، حيث بدأت ديانا وروما بالظهور عبر منصات التواصل الإجتماعي في الشهور الأولى من عام 2022، حيث قدمت محتوى هادف وشيق للأطفال حيث حصدت فيديوهاتهم خلال فترة قصيرة جدا على الملايين من المشاهدات حول العالم، وتجاوز عدد المشتركين نحو 50 مليون مشترك، يعود سبب نجاج قناة ديانا وراما “تمثل ديانا فصلًا جديدًا لـ Pocket.watch كشركة رائدة في مجال ترفيه الأطفال” وهذا سبب كبير نجاح القناة.

عمر ديانا وروما مشاهير يوتيوب

يبلغ عمر ديانا سبع سنوات وقد تمت ولادتها عام 2014، ويبلغ عمر روما تسعة سنوات حيث تمت ولادتها عام 2012، ورغم صغر سنهم الأ أنهم حصلوا على شهرة واسعة وكبيرة جدا على اليونيوب، حيث تقدر أرباحهم على اليوتيوب نحو 44 مليون دولار أمريكي حيث تجاوز عدد المشاهدات عبر قناتهم Kids Roma Show حوالي ثلاثة وعشرين ملايلار مشاهدة من كافة أنحاء العالم.

قناة ديانا وروما على يوتيوب

قام والد ديانا وروما بفتح قناة يوتيوب خاصة باطفاله هادفة خاصة لأطفال وتم تسمية القناة بإسم Kids Roma Show، والتي تحتوي على العديد من أغاني الأطفال ، وبعد المسرحيات الرائعة، مما شكل عدد مشاهدات ضخم، وبعد نجاح القناة قام بترجمة كافة الفيديوهات الى اللغة العربية ، مما ساعد ذلك الى انتشار القناة بشكل واسع حول العالم، وحقق شهرة كبيرة، ويمكن متابعة قناة ديانا وروما على يوتيوب من هنا .

يعد ديانا وروما من أكبر المشاهير على اليوتيوب والتي يقدمون محتوى خاص بالأطفال من اللعب والترفيه والأغاني، حيث تم ترجمة محتواهم الى اللغة العربية، وقد حصلت قناة ديانا وروما على يوتيوب حوالي 21 مليون مشترك من كافة أنحاء العالم.