ديانة الشيف اللبناني ريتشارد خوري، وبالحديث عن الشيف اللبناني ريتشارد خوري فقد كانت ديانته مسيحيًا، وعندما قابل الشيخ اللبناني جميل الحسيني قام ريتشارد خوري بنطق الشهادتين، ريتشارد خوري هو شخصيه مسيحيه ولكن نقلت بعض وسائل الاعلام ان الشيف اللبناني ريتشارد خوري قد اعتنق الإسلام، وهذه الاخبار ليست بصحيحة لان الشيف ريتشارد خوري قام ببيان بانه لم يسلم وما زلت مسيحيًا مارونيًا ولكن نطقه للشهادتين من باب احترام جميع الأديان وليس من منطلق دخوله في الإسلام.

ريتشارد خوري ويكبيديا

الشيف ريتشارد خوري هو شيف لبناني قد ظهر في القنوات التلفزيونية ويقدم الوجبات الصحية والجميلة، وقد اخترع العديد من الوجبات الجميلة التي يقدمها عبر القنوات التلفزيونية، وهو لبناني الأصل، حينما ظهر في قنوات التلفزيون مع الشيخ جميل الحسيني فقد نطق الشهادتين فقيل انه اعتنق الإسلام، ولكنه رد على هذا القول انه من باب احترام الديانات السماوية.

السيرة الذاتية ريتشارد خوري

بالحديث عن السيرة الذاتية للشيف الشهير ريتشارد خوري، وهو فنان لبناني وقد استحدث العديد من الوجبات، وقد ظهر في قنوات التلفزيون لشهرته و لاستحداثه وصفات طعام جديدة، وسنسرد لكم بعد من السيرة الذاتية للشيف ريتشارد خوري:

الاسم الكامل : ريتشارد خوري.

العمر : 43 عامًا.

الجنسية : لبناني.

مكان الولادة : لبنان .

الديانة : غير معروف .

الحالة الاجتماعية : متزوج .

المهنية : شيف و طاهي .

اللغة : اللغة العربية .

اللغات الأخرى : اللغة اللبنانية ، و اللغة الإنجليزية.

المهنة: أصبح رئيس الطهاة في مطعم الأشرفية في عام 1990.

حقيقة اسلام ريتشارد خوري

ظهر خبر اسلام الشيف اللبناني ريتشارد خوري في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، ما دفع البعض للبحث عن حقيقة اسلامه وعن نطق الشهادتين حينما نطقها في القناه التلفزيونية اثناء مقابله مع الشيخ المسلم جميل الحسيني، فقد قام الشيخ اللبناني بذلك احتراما للديانة الإسلامية واحترامًا للديانات السماوية، فقط قام ريتشارد خوري بنفي انه اسلم.

وهذا لا يدل على ان النطق بالشهادتين انه دخل في الإسلام، ولكنه نطق الشهادتين كما قال انه احترم الإسلام واحترم الديانات السماوية، والشيف ريتشارد خوري من الأشخاص المحترمين، ونتمنى ان يلهمه الله الإسلام.