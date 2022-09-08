ما هي ديانة الفنانة ميرفت امين؟، تعد ميرفت أمين من أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في الوطن العربي، كما وأنها تعتبر من الفنانات الاوائل في مجال التمثيل، والتي لاقت على اعجاب الكثير من الناس، كما ولمع اسمها الفترة الأخيرة بعد ظهورها على الإعلام، بشكل مفاجئ، ومتغيرة بشكل كبير، مما أهتم الكثير بالتعرف على حياة ميرفت أمين و ديانة الفنانة ميرفت أمين.

من هي الفنانة ميرفت امين ويكيبيديا

تعد الفنانة ميرفت أمين أحدى أبرز الفنانات المصريات التي اشتهرت في عالم التمثيل ، ولدن ميرفت في المينا عام 1948، وحقق شهرة عالية في هذا المجال، حيث أن سيرتها مليئة بالكثير من الإنجازات العالية.

الاسم: ميرفت مصطفى أمين.

مكان الولادة: من مواليد المينا

تاريخ الولادة: 1948 ميلادي.

العمر: 73 سنة حتى عام 2022.

اللقب: لقبت ميرفت أمين بقطة الشاشة العربية

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

الأولاد: منة الله فهمي.

اللغة الأم: العربية _ اللهجة المصرية.

لغات أخرى: الإنجليزية.

المهنة: ممثلة.

سنوات النشاط: 1968 ميلادي حتى الآن.

من هو زوج الفنانة ميرفت امين

تعد الفنانة ميرفت أمين من الفنانات الجميلات جدا والتي شاركت في الكثير من الأفلام الناجحة ، كما وتزوجت الفنانة ميرفت أمين سبعة من الأزواج وهم

المطرب السوري موفق بهجت

ازف الجيتار الفنان عمر خورشيد

مصطفى سيد صاوي.

نادي هليوبولس.

حسين فهمي

حسين القلا

مصطفى البليدي

ديانة الفنانة ميرفت امين

تعد ديانة الفنانة ميرفت امين الديانة الاسلامية، حيث أن أبيها وأمها مسلمين، كما أنها كانت تهتم بشكل كبير في مظهرها وجمالها مما ظن الكثير بأنها مسيحية، كما وان الكثير من الصفحات نقلت أنها مسيحية الجنسية، وبعد التأكد من مصادر تبين بأن الفنانة ميرفت أمين تعتنق الديانة الاسلامية السنية، وتعيش مع اسرة منضبطة.

تعتبر ميرفت أمين من الفنانات المصريات التي شاركت في الكثير من الأفلام المصرية والتي حازت على الكثير من الجوائز، وتعد ديانة الفنانة ميرفت امين الديانة الإسلامية، حيث أنها تعيش مع بيئة منضبطة بالعادات والتقاليد الإسلامية.