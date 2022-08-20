ديانة الفنان بسام لطفي، جاء خبر يتحدث عن وفاة بسام لطفي يوم الجمعة الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس ويعتبر بسام لطفي هو أبرز رجال الإعلام التي خرج في الدراما السورية وهو أيضا ممثل فلسطيني له تاريخ شاق في المسيرة الفنية ومميز وبقي علم من أعلام المشاهير العرب، حيث يتساءل الكثير عن ديانة الفنان بسام لطفي وأبرز المعلومات الخاصة به.

من هو بسام لطفي ويكيبيديا

الإعلامي القدير والمشهور بسام لطفي هو ممثل سوري يعود أصوله إلى الأراضي الفلسطينية وهو ولد في مدينة طولكرم الواقعة بفلسطين عام 1940 ميلادي، وهو من أقدم الفنانين والممثلين في الدراما السورية وكان له الكثير من الأعمال والبدايات التي انطلق بها في خمسينيات القرن الماضي، وكان له دور بارز وأصيل في الدراما السورية وشارك في العديد من الأعمال الخاصة بالدراما عام 1960 وكان من أبرق وأبرز أعماله أنه خرج في تمثيل يوميات مدير عام ورجل شجاع وشارك أيضا في مسلسل بطل من هذا الزمان الذي حقق شهرة واسعة في العالم العربي.

بسام لطفي السيرة الذاتية

كان للفنان بسام لطفي سيره عطره إذا يرجع أصله إلى الأراضي الفلسطينية وقضى معظم حياته في عالم الدراما والتميز واليكم المعلومات الشخصية الخاصة به:

الاسم: بَسام لطفي أبو غزالة.

بَسام لطفي أبو غزالة. الشهرة: بَسام لطفي.

بَسام لطفي. الميلاد: 1 يناير 1940م.

1 يناير 1940م. مكان الميلاد: طولكرم/ فلسطين.

طولكرم/ فلسطين. الأب: لطفي أبو غزالة.

لطفي أبو غزالة. العمر: 82 عاماً.

82 عاماً. الحالة الاجتماعية: متزوج.

متزوج. عدد الأبناء: 3 أبناء.

3 أبناء. الجنسية: فلسطينية.

فلسطينية. المواطنة: سورية.

سورية. المهنة: ممثلة مسرح وسينما وتلفزيون.

ممثلة مسرح وسينما وتلفزيون. سنوات العمل: منذ 1957 حتى وفاته 2022.

منذ 1957 حتى وفاته 2022. الوفاة: 19 أغسطس 2022.

19 أغسطس 2022. مكان الوفاة: دمشق.

ديانة بسام لطفي

ينتمي الفنان السوري إلى الديانة الإسلامية فهو يعيش ضمن عائلة محافظة ومسلمة تنتمي إلى العادات والتقاليد الإسلامية، ويعتبر الفنان بسام لطفي من أبرز الشخصيات التي خرجت على المصالح الفنية في جمهورية سوريا وفلسطين.

حقيقة وفاة الفنان بسام لطفي

جاء خبر وفاة الفنان بسام لطفي يوم الجمعة التاسعة عشرة من شهر أغسطس لعام 2022 التي أعلن عنها من قبل نقابة الممثلين السوريين ولم يتم ذكر سبب الوفاة ولكن تم تأكيد خبر وفاة من المصادر المحلية في سوريا واكبت بعد المصادر المقربة من الفنان بسام أنه كان يعاني من مرض ولم يتم ذكر ذلك المرض التي أصيب به.

الفنان الشهير بسام لطفي متزوج ولكن لم يصرح باسم زوجته على الإعلام ولم يفض باسم الحالة الاجتماعية الخاصة به ويبلغ الفنان السوري بسام لطفي من العمر 82 عاما وهو من مواليد شهر يناير لعام 1940 ميلادي.