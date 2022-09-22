ما هي ديانة الفنان هشام سليم، تم الاعلان في صباح اليوم الخميس الموافق 22/9/2022 عبر العديد من الصحف الفنية عن وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم، واثار الخبر الكثير من الحزن في الوسط الفني المصري، وبين متابعين ومحبين الفنان هشام سليم، وبعد الاعلان عن وفاته كثرت التساؤلات عن ما هي ديانة الفنان هشام سليم، وما هي ابرز اعماله الفنية، وعن سبب وفاته، وغيرها من الامور التي تهم المتابعين.

من هو الفنان هشام سليم

اسمه هو هشام صالح سليم، وابوه هو لاعب كرة القدم المصري الشهير صالح سليم، ولد هشام سليم في جمهورية مصر العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، ولد بتاريخ السابع والعشرين من يناير عام 1958م، ويبلغ من العمر حتى لحظة وفاته 64 عاما، ويحمل الفنان سليم الجنسية المصرية، وتخرج الفنان هشام سليم من كلية سياحة وفنادق من جامعة حلوان، ولدى هشام سليم ثلاثة اطفال وهم نور وزين الشرف وقسمت.

ما هي ديانة الفنان هشام سليم

ان الفنان هشام سليم أحد الفنانين البارزين في الاوساط الفنية المصرية، والاوساط الفنية العربية، واصبح هشام سليم حديث الشارع العربي في الساعات القليلة الماضية، بسبب الاعلان عن وفاته، وكثرة التساؤلات حوله، ومن أهم تلك التساؤلات ما هي ديانة الفنان هشام سليم، ويتبع الفنان المصري هشام سليم الى الديانة الاسلامية، وصرح في كثير من اللقاءات التلفزيونية انه ينتمي الى الدين الاسلامي، ويفتخر بإنتمائه لهذا الدين.

ابرز مسلسلات هشام سليم

قدم الفنان هشام سليم الكثير من الاعمال الفنية خلال مسيرته الفنية الطويلة، وله الكثير من الاعمال الرائعة والبارزة والتي نالت اعجاب الجمهور وجعلت منه نجما كبيرا في سماء الفن العربي، وقدم ايضا الكثير من المسلسلات الرائعة، ومن ابرز مسلسلات هشام سليم:

هجمة مرتدة.

طايع.

ليالي الحلمية.

حسن الهواري.

كلمة سر.

لقاء على الهواء.

الكومي.

بين عالمين.

حرب الجواسيس.

إختفاء سعيد مهران.

أهل إسكندرية.

هوانم جاردن سيتي.

ما هي ديانة الفنان هشام سليم، تم تداول خبر وفاة الفنان هشام سليم بكثرة عبر العديد من المواقع الالكترونية، وشعر الكثير من أبناء الشعب المصري والعربي بالحزن الشديد على فقدانه، وتسائل الكثير منهم عن ما هي ديانة الفنان هشام سليم، وديانة الفنان هشام سليم هي الديانة الاسلامية.