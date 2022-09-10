ديانة الملكة إليزابيث مسلمة أم مسيحية، تعد الملكة إليزابيث أحدى أبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في العالم، والتي حكمت بريطانيا لأكثر من سبعين عام حيث لمع اسم الملكة إليزابيث الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الإبريطانية على عمر يناهز 26 عام، مما زاد الإهتمام من قبل الكثير للتعرف على ديانة الملكة إليزابيث مسلمة أم مسيحية

معلومات عن الملكة اليزابيث الثانية

تعد الملكة إليزابيث من أقدم الملوك الذين اعتلوا العرش في بريطانيا، وأبرز المعلومات عن حياتها الشخصية كالتالي

الملكة إليزابيث ألكسندرا ماري هي الملكة الدستورية السابقة لـ 14 دولة من دول الكومنولث التي تضم 53 دولة.

ولدت في لندن عام 1926 م وتقيم في قصر باكنغهام وقلعة وندسور والقلعة الأخلاقية.

ترأست الملكة إليزابيث الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا.

كانت إليزابيث الثانية ملكة كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا.

تولت العرش لما يقرب من 6 عقود. وبالتالي، فهي واحدة من أطول الملوك البريطانيين عمرا.

تلقت إليزابيث تعليمها في منزلها لأنها الابنة الكبرى للملك جورج السادس الذي تولى العرش بعد أن تنازل عنها أخوه.

بدأت إليزابيث واجباتها العامة وانضمت إلى الخدمات الإقليمية، بصفتها الوريث الوحيد للعرش بعد والدها.

ديانة الملكة اليزابيث مسلمة أو مسيحية

تحتضن الملكة إليزابيث الثانية المسيحية، حيث تحدثت مرارًا وتكرارًا في عهدها عن إيمانها الكامل بالمسيحية، وشرحت في أكثر من لقاء كيف تحافظ على إيمان الشخص المسيحي عاطفياً وسرياً وشاملاً، وكانت وريثة الديانة. مسؤوليات أول مدافع عن العقيدة المسيحية والحاكم أعلى كنيسة في إنجلترا، وهي من الألقاب التي منحت لملك بريطانيا عام 1534 م، وتولت المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على كنيسة اسكتلندا والمحافظة على البروتستانت. دين.

حقيقة نسب الملكة إليزابيث إلى النبي محمد

نشرت بعض الصحف البريطانية أنباء تفيد بأن نسب الملكة إليزابيث الثانية تعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في القرن الرابع عشر، إيرل كامبريدج، وعبر إسبانيا في العصور الوسطى حتى وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من اعتراض بعض المؤرخين، أثبتت السجلات في إسبانيا ذلك، واهتمت بعض المؤسسات بعلم الأنساب. زعمت أن الملكة تنحدر من أميرة مسلمة تدعى زايدة هربت من إشبيلية قبل أن تتحول إلى المسيحية. أما بالنسبة لردود الفعل، فقد أكد البعض أن هذا الخبر مجرد دعاية نفذتها الملكة لإرضاء المسلمين، وقال آخرون إن الأمير يريد بناء جسر بين الدين الإسلامي والمسيحية وبين الممالك.

تاريخ وفاة الملكة اليزابيث الثانية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 م، عندما أعلن قصر باكنغهام وفاتها بعد معاناتها الطويلة من المرض الذي أدى إلى ظهور آثار جانبية عليها، ألا وهي عدم قدرتها على المشي أو الوقوف، وكان الأطباء في ذلك الوقت قلقين. عن صحتها التي تدهورت كثيرًا. بعد وفاة الملكة، سينتقل الحكم تلقائيًا إلى ابنها الأكبر تشارلز، الذي سيبدأ بدوره فصلًا جديدًا في حياته، وسيصدر بيانًا للأمة بصفته الحاكم الشرعي لبريطانيا، في حين قالت بعض وسائل الإعلام البريطانية ذكرت أن الدولة سترفع الأعلام في منتصف النهار لعدة أيام في جميع المناطق، وابتلع الحزن والأسى جميع أنحاء بريطانيا. وتوافد الكثير من المواطنين على العزاء في القصور الملكية.

أعلن قصر باكنغهام مساء يوم الخميس عن وفاة الملكة إليزابيث بعد صراع طويل من المرض، كما وتعد ديانة الملكة إليزابيث المسيحية، كما ويعد نسب الملكة إليزابيث الثانية تعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.