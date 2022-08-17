ديانة الممثل نعيم عيسى ، قد زادت التسائلات حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالحياة الشخصية للفنان المصري الذي عرف بشهرته الكبيرة داخل الوسط الفني نعيم عيسى ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة الأخبار التي أذيعت خلال الأوقات الأخيرة والتي تفيد بوفاة الفنان نعيم عيسى عبر صفحات الاعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، مما أثار ذلك الأمر الحزن من محبي ومتابعي الفنان نعيم عيسى ، تابعوا معنا .

من هو نعيم عيسى – ويكيبيديا

نعيم عيسى ممثل مصري ذائع الصيت. نظرًا لكونه من أهم الفنانين وأكثرهم مهارة في القرن الماضي، فإن نعيم عيسى يبلغ من العمر حوالي 85 عامًا. ولد في السادس من يناير عام 1937 م بمحافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. يقيم نعيم عيسى حاليًا في محافظة القاهرة مع أطفاله وزوجته. يشار إلى أن الفنان نعيم عيسى يحب الفن والتمثيل منذ طفولته، كما أنه يمتلك موهبة فنية مميزة للغاية. وقد ساعده ذلك في الانضمام إلى العديد من الأعمال السينمائية منذ خمسينيات القرن الماضي.

سيرة نعيم عيسى

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنان المصري نعيم عيسى في النقاط التالية

الاسم الكامل نعيم عيسى.

الاسم الانكليزي نعيم عيسى.

مكان الميلاد محافظة الإسكندرية، مصر.

تاريخ الميلاد 6 يناير 1937 م.

العمر يبلغ من العمر 85 عاما.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

المهنة والنشاط ممثل وفنان مشهور.

سنوات النشاط منذ ستينيات القرن الماضي.

أبرز الأعمال فيلم من فينا الحرم برفقة عادل إمام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

ديانة الممثل نعيم عيسى

الفنان المصري نعيم عيسى مسلم سني الديانة. جدير بالذكر أن الفنان نعيم عيسى من مواليد محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في ثلاثينيات القرن الماضي، ويحظى الفنان نعيم عيسى بشعبية كبيرة ؛ بسبب المواهب الفنية العديدة التي يمتلكها والتي مكنته من الصعود إلى القمة الفنية، والتنافس مع العديد من النجوم.

حقيقة وفاة نعيم عيسى

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار التي تشير إلى وفاته عن عمر 85 عامًا، لكن مصادر مقربة من الفنان نعيم عيسى نفت هذه الأخبار تمامًا، كما ذكرت أن الفنان نعيم عيسى يستمتع بصحة جيدة مع أسرته. داخل منزله الواقع داخل محافظة القاهرة.

أهم أعمال نعيم عيسى

تمتد المسيرة الفنية للفنان نعيم عيسى إلى حوالي ستة عقود. قدم خلال تلك الرحلة عددًا من الأعمال الفنية المهمة. تتمثل أهم وأبرز الأعمال في النقاط التالية

نص جواز السفر.

السيد طالب.

إنك لن تقع في كارثة.

ثم الملك والكتابة.

المواطن X

أيضا طرف ثالث.

ثم تحت الأرض.

عملية ميسي.

من هو اللص مع الزعيم عادل امام.

الوعد هو سيد العمل.

مسلسل ريا وسكينة.

فيلم المتسول.

مسلسل شارع عبد العزيز.

الوعد هو سيد العمل.

مسلسل ريا وسكينة.

فيلم المتسول.

مسلسل شارع عبد العزيز.

ثم الملك والكتابة.

ثم تحت الأرض.

عملية ميسي.

من هو اللص مع الزعيم عادل امام.

ديانة الممثل نعيم عيسى ، يعتبر الفنان نعيم عيسى هو أحد النجور البارزين داخل الوسط الفني المصري وهو مسلم سني ، والذي حاز على تشكيل قاعدة جماهرية كبيرة خلال عمله في الفن والتمثيل ، والذي أدى الى تصدر اسمه محركات البحث خلال الاوقات الاخيرة انتشار خبر وفاته ، والذي أثار الحزن داخل المتابعين والشارع المصري .