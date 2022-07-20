ديانة بيسان اسماعيل ، لقد تسائل العديد من الأشخاص الذي يقوم بمتابعة الفنانة بيسان اسماعيل الشابة المعروفة بجمالها وذلك عبر الصور والمفيديوهات التي تقوم بتنزيلها عبر الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قد أثارة الجدل مرة أخرى كون أنها قامت بارتداء فستان مصنوع من الدولارات الورقية ومن ثم السير في شوارع مدينة دبي،تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو بيسان اسماعيل – ويكيبيديا

بيسان إسماعيل مغنية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. تعود أصولها إلى العاصمة السورية دمشق، لكنها استقرت في العاصمة الألمانية برلين. بدأت بيسان مسيرتها الفنية في عالم الغناء وهي طفلة من خلال برنامج “Younao”، وخطت خطوة في عام 2016 بافتتاح قناتها الخاصة على اليوتيوب، حيث أصبحت مهتمة بالموضة والمزاح وبعض الأغاني، ثم انتشرت على جميع مواقع التواصل وخاصة تيك توك، بيسان شاركت في مسابقات غنائية وأصدرت أغاني بصوتها منها “المهيمنة”.

ما هو دين بيسان اسماعيل

تؤمن بيسان إسماعيل بالدين الإسلامي، لكنها تؤمن بمذهب الدروز أو الموحدين، وهو إيمان يؤمن بما يؤمن به المسلمون، ويعترفون بأركان الإسلام، لكنهم يقدسون نبي الله شعيب. ووضحت بعض الفروق كالصوم والصلاة. وتجدر الإشارة إلى أن بيسان إسماعيل تعود أصولها إلى محافظة السويداء المشهورة بانتشار هذا الإيمان بها.

زوج بيسان اسماعيل الحقيقي

بيسان إسماعيل ليست متزوجة، ولا تزال تعيش حياة عزباء، لكنها تظهر في الفيديوهات مع بعض أصدقائها الصغار، مثل أنس الشايب، وانتشرت شائعات عن زواج بيسان إسماعيل، لكنها أكدت أنها تعيش حاليًا. مهتمة بمسيرتها الفنية، وأنها ما زالت شابة على الزواج، حيث بلغت الثامنة عشرة مؤخرًا، ويُشار إلى أن بيسان إسماعيل كانت على علاقة سابقة بمحمد جواني، وانتهت هذه العلاقة بمشاكل.

هل تزوج بيسان إسماعيل وأنس الشايب

لا، قالت بيسان إسماعيل إنها مغرمة بالتكتوكر الفلسطيني أنس الشايب، لكن هذه العلاقة لم تتوج بالزواج بعد. الشايب، ويتمنى الاستمرار والزواج في نهاية المطاف.

انستجرام بيسان اسماعيل

يقترب عدد متابعي بيسان إسماعيل من ستة ملايين متابع، وتنشر إسماعيل صوراً من جلسات التصوير وبعض الإعلانات من كبرى الشركات الإعلانية، وكذلك رحلاتها حول العالم، ويتفاعل آلاف المتابعين مع منشورات بيسان، وتعتبر الأخيرة. أحد الأنشطة على موقع إنستجرام، والدخول إلى حساب بيسان إسماعيل على إنستجرام لمعرفة المزيد عن أحدث إصداراته وأهم مستجداته في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الضغط على الرابط “”.

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