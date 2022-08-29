ديانة جورج الراسي مسلم ام مسيحي؟ ، تعرض الفنان الراحل مسرعة أمس يوم السبت خلال حادث سير تعرض له في طريق الأمن العام المؤدية إلى المصنع وكانت ترافقه فتاه وهي زينه المرعبة، وانتشر خبر وفاة الفنان والمطرب جورج الراسي عندما تعرض لحارس السير على الحدود السورية اللبنانية ويحتاج الكثير من متابعيه معرفه ديانه جورج الراسي.

من هو جورج الراسي ويكيبيديا

الفنان الشهير جورج الراسي هو فنان ومطرب من لبنان له الكثير من الأغاني والألبومات الغنائية وتم عرض له أكثر من فيديو غنائي عبر القنوات ولد في لبنان عرف بالعزف على العود مع الفنان خليل الراسي وكذلك أخته فنانه وممثله وهي نادين الراسي.

جورج الراسي السيرة الذاتية

يعرف الفنان جورج الراسي بأنه ممثل ومطرب عمل في هذا المجال منذ صغره وإليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم: جورج الراسي.

جورج الراسي. تاريخ الميلاد: 2 ديسمبر عام 1982.

2 ديسمبر عام 1982. محل الميلاد: سلامون القماش بدولة لبنان.

سلامون القماش بدولة لبنان. الجنسية: لبناني.

لبناني. العرق: عربي.

عربي. الديانة: مسيحي.

مسيحي. اللغات: العربية.

العربية. اللهجة: اللبنانية.

اللبنانية. اسم الأب: خليل الراسي.

خليل الراسي. اسم الأم: إلهام خوري.

إلهام خوري. المهنة: فنان ومطرب معروف.

فنان ومطرب معروف. سنوات النشاط: منذ عام 1995 حتى عام 2022.

منذ عام 1995 حتى عام 2022. عدد الأبناء: 1.

1. تاريخ الوفاة: السابع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022 ميلاديًا.

السابع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022 ميلاديًا. العمر عند الوفاة: 39 سنة.

39 سنة. مكان الوفاة: الحدود السورية اللبنانية.

الحدود السورية اللبنانية. سبب الوفاة: حادث سيارة.

ما هي ديانة جورج الراسي

يبحث متابعين جورج الراسي هل هو يعتنق الديانة الإسلامية او المسيحية ومن الجديد بالذكر أن عائلة الفنان جورج الراسي هي تنتمي إلى الديانة المسيحية ووالده خليل الراسي مسيحي أيضا ووالدته خوري المسيحية واخته تنتمي إلى الديانة المسيحية فان كافة عائله الممثل والمطرب جورج الراسي تنتمي إلى الدين المسيحية.

سبب وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه عندما كان يسير في الطريق المؤدية إلى الحدود السورية برفقة الفنانة زينه المرعبي وقد فقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها ووفاتهم على الفور وتم الإعلان بشكل رسمي صباح يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بسبب تعرضه لحداث سير مؤسف.

يعتبر الفنان جورج الراسي من أبرز نجوم الفن وله الكثير من الأعمال وألبومات الغنائية وينتمي الفنان جورج الراسي إلى الديانة المسيحية هو وكافة عائلته.