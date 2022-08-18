ديانة رجوة خالد خطيبة الأمير حسين ولي عهد الاردن ، يتساءل الكثير من المواطنين الأردنيين عن خطيبة الأمير حسين والذي تم اعلان خطوبتهما يوم الأربعاء، حيث تولى الأمير عبد الله الحسين الثاني الخطوبة لابنه حسين على الأميرة رجوة خالد، وسوف نتحدث عنها في هذا المقال وما هي ديانتها وهل هي مسلمة أم لا وخاصًة انها ظهرت بشعرها في يوم الخطية، وهذا لم يكن معتادًا من الأسرة الملكية الأردنية.

ما هي ديانة رجوة خالد

رجوة خالد هي خطيبة الأمير حسين بن عبد الله الثاني وهي مسلمة، رغم ان الكثير زعم انها مسيحية وذلك لظهورها بشعرها في خطبه ولي العهد الأمير حسين حيث تناقلت العديد من محطات الاخبار ان رجوة خالد هي مسيحيه، ولكن حسب تقارير أصدرتها المملكة الأردنية والاخبار المتناقلة، وجد انها مسلمه وتتبع الدين الإسلامي حسب ما هو متبع من زوجها وابيه الملك عبد الله خالد هي مسلمه وتبلغ من العمر 25 عاما واخذها عن حب دائم لمدة 3 سنوات.

الأمير حسين ولي عهد الاردن

الأمير حسين ولي العهد الأردني قام بالخطبة مؤخرًا من الاميرة رجوة خالد، وسوف نتحدث عن الأمير خالد وسيرته الذاتية في نقاط أهمها:

الاسم : الحسين بن عبد الله الثاني.

الحسين بن عبد الله الثاني. تاريخ الميلاد : 28 /7/ 1994 م.

28 /7/ 1994 م. مكان الميلاد : المملكة الأردنية الهاشمية.

المملكة الأردنية الهاشمية. العمر : 28 عامًا.

28 عامًا. الجنسية : أردني.

أردني. الديانة : مسلم.

مسلم. اللغة الأم : اللغة العربية.

اللغة العربية. العائلة : الهاشميون.

الهاشميون. المؤهل الدراسي : أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا. المنصب: أمير، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

من هي رجوة خالد خطيبة الامير حسين

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز ال سيف خطيبه ولي العهد الأمير حسين عبد الله الثاني حيث ولدت رجوة خالد في مدينه الرياض في المملكة العربية السعودية في تاريخ 28/4/1994 ميلادي واكملت دراسة الثانوية العامة في السعودية قبل ان تنتقل الى الدراسة في جامعه سيريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت الى الأردن لخطبة الأمير حسين بن عبد الله في المملكة الهاشمية.

تم خطبة رجوة خالد للأمير حسين ولي العهد حينما ذهب في رحلة الى زيارة المملكة الاردنية الهاشمية مع والدها فرأها الملك عبد الله وأحب ان يجعل منها أميرة لولي العهد حسين لما لها من مكانة في الاسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.