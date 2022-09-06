ديانة كندة علوش مسلمة ام مسيحية ؟، تعد كندة علوش من الشخصيات المعروفة والبارزة في الساحة الفنية، كما وأنها اكتسبت شهرة واسعة وعالية في ميدان الفن، بعد مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية العالية، واستطاعت من خلالها تكوين رقعة كبيرة من الجماهير من مختلف الوطن العربي، حتى أصبحت محط اهتمام لدى الكثير لتعرف على حياة كندة علوش وديانة كندة بالتفصيل.

من هي كندة علوش ويكيبيديا

تعتبر كندة علوش من الشخصيات التي برزت الفترة الأخيرة في الوطن العربي وتعد كندة سورية الجنسةي ، من مواليد 1982، حيث اعيش كندة علوش مع عائلة مرموقة وثرية ، فيعمل أبيها طبيب في مشافي سوريا، وتعمل أمها مهندسة، حيث كانت كندة من الشخصيات التي تحب الفن منذ صغرها، مما تخصصت في مجال الأدب الفرنسي والنقد المسرحي ، في المعهد العالي للفنون في دمشق، وبعد تخرجها بدأت حياتها الفنية، وشاركت في العديد من الأعمال ومن يرسخها عملها كممثلة في فيلم المهد للمخرج قافل أمين، وحصدت من خلاله على شهرة واسعة جدا.

ديانة كندة علوش مسلمة ام مسيحية

يتساءل الكثير عن ديانة كندة علوش مسلمة ام مسيحية، كما وترجع ديانة كندة علوش إلى الديانة الإسلامية، تعتنق الدين الإسلامي وليست مسيحية كما يقول البعض، حيث ولدت من أب وأم يعتنقون الديانة الإسلامية، ومن الجدير بالذكر بأن الفنانة كندة علوش لا تحب الخلط بين حياتها الفنية بين المعتقدات والديانات وأنها بين في لقاء لها بأنها تحترم كافة الديانات والطوائف ، ولا تحب الحديث عن الديانات.

أعمال الفنانة كندة علوش

شاركت الفنانة كندة في العديد من الأعمال الفنية الرائعة والراقية والتي حققت من خلالها على نجاح واسع وباهر، ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها الفنانة كندة،

حلاوة الروح.

مرة أخرى.

الأصليين.

سما الجنوب.

الفاجومي.

يوم صدور الحكم.

بتوقيت القاهرة.

لا مؤاخذة.

تعد الفنانة كندة علوش من الفنانات السوريات التي تبلغ من العمر 40 عام، كما وأن ديانة كندة علوش الديانة الإسلامية وليست المسيحية كما يعتقد البعض، شاركت الفنانة كندة في العديد من الأعمال الفنية الرائعة والتي لاقت على إهتمام الكثير من الجمهور