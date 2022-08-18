ديانة نيكول سابا مسلمة ام مسيحية ؟، تعتبر الفنانة نيكول سابا واحدة من الفنانات اللواتي برزن في العالم العربي وهي فنانة امتلكت قلبو الجماهير من خلال الأعمال الفنية الرائعة التي شاركت بها، حيث أنها شاركت في عشرات المسلسلات والافلام، اضافة الى انها تملك صوت جميل جدا في الغناء، وفي هذا المقال علينا التعرف على ديانة نيكول سابا مسلمة ام مسيحية ؟، تابعوا المقال للتعرف على الإجابة.

من هي نيكول سابا ويكيبيديا

الفنانة نيكول سابا هي واحدة من الفنانات اللواتي برزن في العالم العربي، ويذكر أنها قد ولدت في العام 1976، حيث أنها تبلغ من العمر ما يقرب 47 عاما، والجدير ذكره أنها دخلت عالم الفن في سنوات بمركة من العمر، فقد تزوجت العديد من المرات سابقا، خاصة بعد أن أتمت دراستها الجامعية، ودخلت الفنانة نيكول مع صديقها الفنان يوسف بعلاقة حب انتهت الزواج، وكان أبر عمل فني لها مسلسل التجربة الدنماركية مع الفنان عادل إمام.

معلومات عن نيكول سابا

سنعرض عليكم الان السيرة الذاتية العملية التي تم التعرف عليها عن الفنانة نيكول سابا، وهي على الشكل الأتي:

بدأت عرض الأزياء مع أختها نادين في القاهرة عام 1997.

أصبح عضوًا في Four Cats في عام 1998.

تجربته التمثيلية الأولى هي التجربة الدنماركية.

قدمت 10 صور متحركة في مصر.

شارك في 12 برنامجا تلفزيونيا.

صدر ألبومه الأول عام 2004 تحت اسم يا شاغلني.

تم تقديم برنامج Apple في عام 2012.

ديانة نيكول سابا مسلمة ام مسيحية ؟

الفنانة نيكول سابا هي فنانة تعتنق الديانة المسيحية اضافة الى انها من حاملي الجنسية اللبنانية، ويذكر أنها من المسيحيين البروتس نيتين في لبنان، وقد قال العديد من الأشخاص أنها فنانة اسلامية لكنها في حقيقة الأمر مسيحية وليست مسلمة.

بهذا نكون قد ختمنا المقال الذي كان بعنوان ديانة نيكول سابا مسلمة ام مسيحية ؟، وقد تعرفنا على أن نيكول سابا هي فنانة مسيحية وليست مسلمة، وبهذا نختم المقال.