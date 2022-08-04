ديانة هادية غالب مسلمة ام مسيحية ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاعلامية حول التعرف على ديانة هادية غالب مسلمة ام مسيحية ، وهي من الشخصيات العاملة كمدونة، التي عادت خلال الأوقات الأخيرة إلى دائرة الجدل بين المتابعين ، بعد أن قدمت بوركينيًا جديدًا من تصميمها، والموضوع المثير للجدل هو سعره التخيلي،تابعوا معنا .

من هي هادية غالب من ويكيبيديا

هادية غالب ناشطة اجتماعية مصرية. عمرها 26 سنة. ولدت في القاهرة في 24 يناير 1996 م. هي رائدة في عالم تصميم الأزياء ومعروفة بجرأتها في تصاميمها. تواكب الموضة العصرية التي تتميز بتلك الألوان الزاهية التي نادرًا ما تستخدم في المجتمع العربي، بدأت اهتمامات هذه الأخيرة بعالم الموضة منذ طفولتها المبكرة، وحظيت بدعم أولياءها لمواهبها التي طورتها. خلال فترة لا تقل عن 15 عامًا.

سيرة هادية غالب

استطاعت هادية غالب أن تنجح وتتألق في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، مستفيدة من تجربتها في تنسيق الألوان واختيار التصاميم الغريبة عن الوطن العربي، مما ساهم في اكتسابها شعبية كبيرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المراتب التالية قائمة أبرز سيرة هادية غالب

الاسم والنسبة هادية غالب – باللغة الإنجليزية “هادية غالب”.

اسم الأب طارق غالب.

اسم الأم غير معروف.

مولود 24 يناير 1996 م.

مكان الميلاد القاهرة.

العمر 26 سنة.

الجنسية مصري.

الوضع الاجتماعي مخطوب.

المؤهلات الأكاديمية معروفة.

اللغة الرسمية العربية – اللهجة المصرية.

المهنة Blogger – خبير أزياء.

يهتدي الدين في الغالب، مسلم أو مسيحي

وأكدت هادية غالب أنها تعتنق الدين الإسلامي وانتمائها إلى الطائفة السنية. ورد عليها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنها تعتنق المسيحية، انطلاقا من مستوى الجرأة التي تتطلع بها إلى الجمهور والمتابعين في أشكال من تصميمها لا تتناسب مع البيئة الإسلامية، والأخيرة أكدت أنها تنحدر من عائلة مسلمة تعيش في القاهرة، والدها هو المهندس المعروف طارق غالب، ووالدتها مجهولة، لكنها دائمًا ما تظهر مع ابنتها على حسابها الرسمي على إنستجرام، والتي لا تقل جمالًا عنها. الذي استمد منها جمالها وبساطتها.

زوج هادية غالب

هادية غالب مخطوبة لرجل أعمال لبناني اسمه جيمي تقي الدين، ويقدر أنه في الثلاثينيات من عمره، ويقيم حاليًا في الإمارات. وهو شريك مؤسس في شركة دبي العالمية. لديه هوايات مختلفة مثل الفروسية وركوب الدراجات النارية والتزلج على الماء. مع حفل أسطوري، بدأ العروسين بالوصول إلى قاعة الزفاف بسيارة فاخرة، وتم تزيين ممر الزفاف بالورود، وحصلت هدية على خاتم ألماس باهظ الثمن، قدمه خطيبها بعد ركوعها أمامها بطريقة رومانسية.

هادية غالب إنستغرام

المدوّنة هادية غالب لديها حساب رسمي على إنستجرام، يتابعها 2.3 مليون شخص مهتم بتصميمات هادية الحديثة، والتي تشارك معها دائمًا أحدث أعمالها، ويمكن متابعة تصاميم هادية غالب من خلال زيارة موقعها على الإنستغرام مباشرة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على ما هي ديانة هادية غالب مسلمة ام مسيحية ، و حساب هادية غالب إنستغرام ، ومن هو زوج هادية غالب ، والسيرة الذاتية لهادية غالب .