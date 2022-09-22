ديانة هشام سليم، هشام سليم من ابرز واشهر الفنانين والممثلين بجمهورية مصر العربية والتي عمل على تقديم الكثير من الاعمال الفنية التي زادت من شهرته الواسعة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي كما واكتسب قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم وانتشر في الساعات القليلة خبر وفاة الممثل والفنان القدير هشام سليم بعد الصراع مع مرض السرطان وهشام سليم يعتنق الدين الاسلامي.

هشام سليم السيرة الذاتية

هشام سليم فنان من أصول مصرية وجنسية، من مواليد محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية. ينتمي هشام سليم إلى عائلة فنية مشهورة جدًا في مصر. والده المايسترو صالح سليم، وأخوه خالد صالح سليم زوج الفنانة يسرا. الجدير بالذكر أن هشام سليم بدأ مشواره الفني. في سن مبكرة جدًا، وعندما وصل إلى الجامعة، قرر الابتعاد تمامًا عن التمثيل ليكمل دراسته بكلية السياحة والفنادق، ثم التحق بكلية الفنون بلندن والأكاديمية الملكية للفنون، ومن بين من أهم أعمال الفنان هشام سليم فيلم جمهورية مصر العربية.

هشام سليم ويكيبيديا

يمكن مشاهدة سيرة هشام سليم من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل هشام محمد صالح سليم.

الاسم المستعار هشام سليم.

تاريخ الميلاد 27 يناير 1958 م.

مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الزوجة ميرفت النحاس نادية الغالب.

بنون نور، زين الشرف، أنا منقسم.

التحصيل الدراسي تخرج من كلية السياحة والفنادق.

الما الأم جامعة حلوان.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة المصرية

المهنة ممثل.

زوجة هشام سليم ويكيبيديا

هشام سليم ممثل مصري للديانة السنية. ولد لأب وأم مسلمين. والده هو الموسيقار المصري الراحل صالح سليم. جدير بالذكر أن هشام سليم يعمل بالفن منذ أن كان طفلاً لم يتجاوز العاشرة من عمره مع شقيقه الأكبر خالد صالح سليم.

هشام سليم فيسبوك

تزوج الفنان هشام سليم من ميرفت النحاس في تسعينيات القرن الماضي، وأنجب منها ثلاث بنات، “نور – زين – عصمت”. ثم تزوج من السيدة نادية الغالب سعودية الأصل والجنسية. يشار إلى أن الزوجتين من خارج الوسط الفني، وأن الزواج الأول للفنان هشام سليم لم يدم طويلاً.

ديانة هشام سليم

يمتلك الفنان هشام سليم حسابًا رسميًا على منصة فيسبوك، لكنه لم يظهر عليه. لأنه لا يحب استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنه يفضل الظهور أحيانًا من أجل طمأنة متابعيه والمعجبين به، ويمكن الوصول إلى حسابه بشكل مباشر “”.

هشام سليم من الشخصيات البارزة في مصر وتحديداً بالوسط الفني المصري واعماله البارزة لاقت على اعجاب الكثير من الناس حول العالم ويعتنق الديانة الاسلامية كما ويبلغ من العمر 64 سنة ومتزوج مرتين وزوجاتهم هم ميرفت النحاس نادية الغالب.