ديانة هيدي كرم هل هي مسلمة ام مسيحية، تعتبر هايدي كرم من أحد ممثلات مصر الذين قدموا أجمل المسلسلات مع أكبر الفنانين في مصر، وازداد التساؤل عن ديانتها على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول هي هي مسلمة ام مسيحية، هذا ما سنجيب عليه اليوم في مقالنا في موقع العرب اليوم بالاضافة الى ديانة هيدي كرم هل هي مسلمة ام مسيحية، تابعونا.

هيدي كرم ويكيبيديا

ولدت الفنانة هايدي كرم في مدينة شبرا الخيمة في جمهورية مصر العربية في السابع والعشرون من شهر أغسطس للعام 1980 ميلادي، وتبلغ من العمر الان اثنان والاربعون عاما، عاشت في مدينة شبرا ما يقارب السبعة سنوات، وتخرجت من كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية وتخرجت من كلية التجارة في جامعة عين شمس، ثم بعد ذلك عملت كمذيعة في قناة راديو وتلفزيون العرب وأيضا على قناة mbc 1، وبعد احترافها مجال الإذاعة والتلفزيون دخلت مجال التمثيل بقوة، حيث قامت بالمشاركة في مسلسل مارينا مارينا، ثم اشتركت بعدها في عدد من الاعمال الفنية الاخرى.

السيرة الذاتية للفنانة هيدي كرم

يبحث عدد كبير من متابعي الفنانة هيدي كرم عن السيرة الذاتية لها، وسوف نقدم لكم السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة هيدي كرم من الاتي:

الاسم بالكامل: هيدي كرم.

تاريخ الميلاد: 27 أغسطس عام 1980.

عمرها في عام 2022: 42 عام.

البرج الفلكي: برج العذراء.

محل الميلاد: حي شبرا بالقاهرة.

الجنسية: مصرية.

المهنة: ممثلة ومقدمة برامج.

الديانة: مسلمة.

الحالة الاجتماعية: مخطوبة.

اسم الزوج الأول: غير معروف.

اسم خطيبها: عصام عبد العزيز.

عدد الأبناء: 1.

أسماء الأبناء: نديم.

بداية المشوار الفني: بدأت في عام 2002.

سنوات النشاط: منذ عام 2002 حتى الآن.

ديانة هيدي كرم هل هي مسلمة ام مسيحية

تزوجت الفنانة هيدي كرم من المنتج عصام عبد العزيز في العام 2019، وحضر خفل زفافها مجموعة كبيرة من الاصدقاء، ومن بعدها بدأت التساؤلات حول ديانتها هل هي مسيحية أم مسلمة، فأمها تمتاك الديانة المسيحية وابوها مسلم الديانة ويقول البعض انها مسيحية، أنجبت ابنها الوحيد نديم، ثم بعد انفصالها قالت أنها لن تتزوج مرة اخرى وتريد التفرغ لتربية ابنها الوحيد.

في ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن ديانة هيدي كرم هل هي مسلمة ام مسيحية، ووضعنا لكم السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة هيدي كرم، نتمنى ان ينال المقال على اعجابكم.