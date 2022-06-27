ديانج يعلق على فوز الأهلي أمام بيراميدز بكأس مصر

أليو ديانج

علق الدولي المالي، عليو ديانج، نجم فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، على فوز فريقه أمس على نادي بيراميدز في منافسات كأس مصر موسم 2022/2022.

فاز الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي على حساب نظيره بيراميدز برصيد هدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل هدفي الأحمر طاهر محمد طاهر وحسام حسن في إطار مباريات الدوري. اليوم الثامن من كأس مصر في النسخة الأخيرة.

وكتب ديانغ عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “يسعدني أن أعود بعد غياب 3 أسابيع للمشاركة في فوز الفريق، أحسنت يا رفاق”.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نظيره سموحة، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة التاسعة والنصف في القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة.