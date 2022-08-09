ديدان البراز عند الكبار، قد تكون الأسباب التي تؤدي الى التعرض لتسمم ديدان الأمعاء كذلك في التعرض لمرض الزحار، حيث يخرج بعض الدم والمخاط في البراز عند القيام بعملية الإخراج كما قد تؤدي الإصابة بالديدان المعوية الى انتشار الحكة في منطقة الشرج ومن الاحتمال أن تخرج بعض الديدان المعوية مع البراز ومن الجدير بالذكر هنا أن مجموعة كبيرة من الأشخاص يصابون بديدان الأمعاء لمدة طويلة تصل الى سنوات دون أن يشعروا بوجودها.

ديدان البراز عند البالغين

ديدان البراز عند البالغين هي نوع من الجراثيم الطفيلية التي تتكاثر في الأمعاء وتتغذى على الطعام الذي يأكله الإنسان وتؤدي إلى آلام شديدة في البطن.

هناك العديد من أنواع الديدان التي تصيب البالغين، بما في ذلك الديدان الدبوسية والديدان الشريطية والديدان الخطافية والديدان الأسطوانية.

أعراض ديدان البراز عند البالغين

من يعاني من وجود ديدان في معدته أو أمعائه، يعاني من بعض الأعراض التي تدل على وجود ديدان، منها

ألم شديد في البطن.

استفراغ و غثيان.

التعرض للغازات والانتفاخ.

إرهاق شديد وإرهاق بالجسم.

الطفح الجلدي.

فقدان الوزن بشكل كبير.

وجود دم في البراز.

ظهور الديدان في البراز.

الشعور بالتعب والإرهاق.

أسباب ظهور ديدان البراز عند البالغين

من بين الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالديدان البرازية عند البالغين ما يلي

التواجد في تربة ملوثة.

اشرب الماء الملوث.

بالإضافة إلى التعرض لفضلات الحيوانات الملوثة.

التواجد في بيئة غير نظيفة بشكل عام.

بالإضافة إلى عدم الحفاظ على النظافة الشخصية.

عندما تدخل الديدان الجسم، تستقر داخل الأمعاء وتبدأ في التكاثر والتكاثر بسرعة، ولهذا تبدأ الأعراض في الظهور.

عوامل الخطر للإصابة بالديدان البرازية

عوامل الخطر لبعض المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالديدان البرازية هي

الأطفال لأنهم يلعبون خارج المنزل ويتعرضون للأوساخ والتربة الملوثة.

كبار السن وذوي جهاز المناعة الضعيف.

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بسبب ضعف جهاز المناعة.

طرق تشخيص الديدان البرازية

يمكن للطبيب تشخيص نوع ديدان البراز الموجودة لدى البالغين من خلال عدة طرق تشخيصية، منها

1- اخضع لاختبار البراز

يتم فحص البراز لمعرفة نوع الديدان الموجودة في البطن، وذلك بأخذ عينة من البراز ووضعها تحت المجهر وفحصها.

2- اختبار الديدان الدبوسية

يتم اختبار هذا النوع من الديدان عن طريق وضع مسحة على فتحة الشرج عدة مرات وفحص هذا الشريط تحت المجهر للكشف عن نوع الديدان الموجودة.

3- أشعة إكس

يمكن إجراء فحص بالأشعة السينية للكشف عن أي طفيليات أو ديدان موجودة لدى البالغين.

أسرع علاج للتخلص من الديدان

أسرع علاج موثوق به للتخلص من هذه الديدان بسرعة هو الاعتماد على بعض الأدوية التي يصفها الطبيب، ومنها

1- تناول البرازيكوانتيل

يستخدم هذا العلاج في علاج الديدان الشريطية ويتخلص هذا الدواء من الديدان البالغة من أجل تسهيل خروجها من الجهاز الهضمي.

2- ميبندازول

هذا الدواء مخصص للتخلص من ديدان البراز عن طريق تناوله لبضعة أيام ثم تناوله مرة أخرى بعد عدة أسابيع للتخلص من الديدان في المرة الأولى والثانية للتخلص من بيض هذه الديدان.

3- البيبرازين

يعتبر هذا المستحضر من الأدوية الفعالة للتخلص من ديدان البراز إذا تم تناوله لمدة أسبوع بشكل يومي.

تخلص من ديدان المعدة بشكل دائم

هناك بعض الطرق التي تساعد في التخلص من ديدان المعدة بشكل دائم من خلال الاعتماد على بعض الأعشاب الطبيعية، ومنها

1- البصل

يمكنك الاعتماد على البصل الطازج المنقوع عن طريق وضع بضع شرائح من البصل في الماء لمدة 12 ساعة وتحليته بالعسل وشربه على معدة فارغة كل يوم.

2- ثوم

الثوم من الأطعمة التي تحتوي على العناصر التي تساعد على التخلص من الديدان والبكتيريا المعوية في البطن بسرعة.

3- ليمون

يحتوي الليمون على خصائص مطهرة للأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على مضاد حيوي طبيعي يقضي على ديدان المعدة.

4- بربرين

البربرين عشب طبيعي يحارب الطفيليات في الأمعاء ويساعد على الحماية من التهابات الدودة الشريطية.

5- بذور البابايا

هذا النوع من البذور يقضي على الديدان المعوية والطفيليات المعوية، إذا أكلت البذور المطحونة في القليل من العسل.

6- بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ومركبات البربرين، وكذلك البلاتين والأحماض الدهنية، وكل هذه العناصر تقضي على الديدان المعوية.

7- جوز الهند

جوز الهند من الأطعمة التي ترفع جهاز المناعة وتطرد السموم من الجسم وتقضي على الديدان المعوية.

8- أناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى (البروميلين) والذي له قدرة قوية على التخلص من الديدان المعوية.

هل ديدان المعدة خطرة

لكل من يسأل عن هل ديدان المعدة خطرة بالطبع، تؤدي الإصابة بديدان المعدة إلى العديد من المشاكل الصحية، منها

بطانة الرحم أو التهاب المهبل عند النساء.

إلى جانب التعرض لإلتهابات المسالك البولية.

فقدان الشهية يتبعه خسارة كبيرة في الوزن.

إلى جانب فقدان الكثير من العناصر والفيتامينات الهامة من الجسم مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

استفراغ و غثيان.

إذا أصيب الطفل بهذه الديدان، فقد يؤثر ذلك على تأخير نموه العقلي والفكري.

فقر الدم وفقر الدم بسبب وجود الحديد في الدم.

تؤدي بعض أنواع الديدان إلى مشاكل في القلب وضيق في التنفس، مثل دودة الخنزير.

تؤدي ديدان الإسكارس إلى انسداد معوي وتؤثر على نمو الأطفال.

طرق الوقاية من الإصابة بالديدان المعوية

الطرق التي يمكن اتباعها للوقاية من الإصابة بالديدان المعوية هي كما يلي

تجنب تناول الأسماك النيئة أو اللحوم النيئة بشكل عام.

قبل البدء في تحضير اللحم، من الأفضل تركه يرتاح لمدة 3 دقائق.

أيضا، يجب الحرص على طهي الطعام في درجات حرارة عالية.

يوصى أيضًا بتجميد اللحوم قبل الطهي بحوالي 24 ساعة، لأن البرودة الشديدة تقتل الديدان.

في حالة ملامسة أي طعام للأرض، يجب غسله جيدًا بالماء قبل تحضيره.

تأكد من تقشير الفواكه والخضروات وإزالة القشرة الخارجية بعد غسلها.

كما يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مكملات البروبيوتيك، وهي نوع من البكتيريا المفيدة في الأمعاء والتي تحارب البكتيريا والديدان.

هناك مجموعة كبيرة من الوسائل ان قام بها المصاب باتباعها على محاربة الديدان الأمعاء وتجنب الإصابة بها، مثل الدوام على غسل الأيدي جيداً قبل وبعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام وتناوله والابتعاد عن تناول السمك واللحم الغير مطبوخ جيدا وطهي الطعام جيدا على درجات حرارة مناسبة.