أعلن محمد الخريجي رئيس شركة الوسيل السعودية SMC، عَنّْ استعداد الشركة لاستضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي المقررة فِيْ يناير المقبل.

تستعد شركة الوسيل كَمْستثمرين لاستضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين إيه سي ميلان وإنتر ميلان فِيْ يناير المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وقال الخريجي، متحدثا لصحيفة الرياضية، على هامش إطلاق الهُوية الجديدة لشركة الوسيل فِيْ الصالة الرئيسية بملعب مرسول بارك، إن الشركة تعتزم الفوز بحقوق هذا الحدث الكبير. التي تنتظر المراقبة العالمية.

ويهدف الوسيل إلَّى الاستثمار فِيْ نجاح المملكة باستضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي فِيْ موسم 2022، بين لاتسيو ويوفنتوس على ملعب مرسول بارك، وشهد لاتسيو تتويجاً باللقب، بعد فوزه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عَنّْ توقيع اتفاقية شراكة مع SMC، وهِيْ الأولى من نوعها بين القطاعين الخاص والرياضي فِيْ مجال إدارة الأصول وحقوق الإعلان والتسويق الرياضي.

من المتوقع أن يخلق الاتحاد بيئة محفزة وتنافسية لتحقيق أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحسين جودة إدارة الأصول ودعم حقوق الإعلان والتسويق للمنتخبات خادم مسابقة كأس الحرمين.، وبطولة السوبر العربية، والمنتخب النسائي.

تعزز هذه الجمعية من فرص فتح آفاق جديدة تجذب تنشيط الفرص الاستثمارية وتطوير منتجات عالمية جديدة تخدم أهداف الاتحاد السعودي والشركات الراعية وتساهم فِيْ زيادة دخل الاتحاد السعودي.

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