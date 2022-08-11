ديزني تزيح نتفلكس من عرش “المشتركين”.. وتقرر رفع أسعار خدماتها

أعلنت شركة والت ديزني عَنّْ زيادة جديدة فِيْ أسعار خدماتها على منصات “Disney + أو Hulu”، بعد أن تفوقت على منافستها Netflix فِيْ عدد المشتركين.

بلغ عدد مشتركي والت ديزني 221 مليون مشترك، وأعلنت الشركة عَنّْ زيادة سعرية لمشاهدة محتوى منصات Disney + أو Hulu بدون إعلانات تجارية، وتقدر الزيادة بـ 38٪ إلَّى 10.99 دولار فِيْ ديسمبر عَنّْدما تبدأ فِيْ تقديم خيار جديد يتضمن إعلانات بالأسعار الحالية.

وارتفعت أسهم ديزني 6.9٪ فِيْ تعاملات ما بعد الإغلاق إلَّى 120.15 دولارًا يوم الأربعاء.

رهان محقق بعد 5 سنوات

فِيْ عام 2017، راهنت ديزني بمستقبلها على إطلاق خدمة بث تنافس Netflix، حيث انتقل الجمهُور إلَّى المشاهدة عبر الإنترنت بدلاً من التلفزيون المدفوع والبث التلفزيوني.

بعد خمس سنوات، تفوقت ديزني على Netflix فِيْ عدد مشتركي البث. ونجحت الشركة فِيْ جذب 14.4 مليون مشترك لخدمة Disney + متجاوزة متوسط ​​توقعات المحللين فِيْ استطلاع أجرته شركة FactSet بعدد مشتركين يصل إلَّى عشرة ملايين بعد بث مسلسل “حرب النجوم” و “ملكة جمال”. سلسلة Marvel “.

فِيْ المجموع، قالت ديزني إن خدمات البث المباشر، والتي تشمل Disney + و Hulu و ESPN، بلغ عدد المشتركين فِيْها 221.1 مليون مشترك فِيْ نهاية الربع المنتهِيْ فِيْ يونيو. قالت Netflix إن لديها 220.7 مليون مشترك.

نسخة جديدة من Disney أقل تكلفة

لجذب عملاء جدد، ستطلق Disney نسخة خالية من الإعلانات من نسختها المتدفقة فِيْ 8 ديسمبر مقابل 7.99 دولارًا شهريًا، وهُو نفس سعر الإصدار الحالي الخالي من الإعلانات.

ستقوم Hulu برفع الأسعار بمقدار دولار أو اثنين فِيْ ديسمبر، اعتمادًا على خطة الاشتراك.

تتوقع ديزني الآن أن يصل عدد مشتركي Disney + إلَّى 215 مليونًا إلَّى 245 مليونًا بنهاية سبتمبر 2024، بانخفاض من 230 مليونًا إلَّى 260 مليون مشترك سابقًا.

فِيْ الربع المنتهِيْ فِيْ 2 يوليو، سجلت ديزني أرباحًا معدلة قدرها 1.09 دولارًا للسهم، بزيادة 36 فِيْ المائة على أساس سنوي مع تدفق الزوار إلَّى حدائقها الترفِيْهِيْة.

ارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 26 فِيْ المائة على أساس سنوي إلَّى 21.5 مليار دولار، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 20.96 مليار دولار.

سجل النتائج من Netflix

أعلنت شبكة Netflix الأمريكية لخدمات البث عبر الإنترنت، فِيْ 19 يوليو 2022، أن أرباحها خلال الربع الثاني ارتفعت مقارنة بالعام الماضي وتجاوزت التقديرات.

أعلنت الشركة عَنّْ أرباح قدرها 1.44 مليار دولار، أو 3.20 دولار للسهم الواحد. أعلنت الشركة عَنّْ أرباح قدرها 1.35 مليار دولار، أو 2.97 دولار للسهم، فِيْ الربع الثاني من العام الماضي.

توقع المحللون أن تسجل الشركة أرباحًا بقيمة 2.96 دولارًا للسهم الواحد.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 8.6٪ لتصل إلَّى 7.97 مليار دولار، مقارنة بـ 7.34 مليار دولار العام الماضي.