ديفِيْد بيكهام يبكي أمام نعش الملكة إليزابيث

بكى لاعب منتخب إنجلترا السابق ديفِيْد بيكهام وهُو ينتظر نعش الملكة إليزابيث التي وقفت أمامه وأثنت رأسها وأغمضت عينيها لفترة قبل المغادرة.

وقف بيكهام لأكثر من 12 ساعة مع الآلاف من المعزين للتحديق فِيْ نعش الملكة إليزابيث الثانية، الذي تم دفنه منذ ليلة الأربعاء فِيْ قصر وستمنستر التاريخي بلندن.

وأفادت وكالة “أسوشيتيد برس”، أن النجمة الإنجليزية وصلت الساعة 215 صباحًا (015 بتوقيت جرينتش) على قائمة الانتظار، والتي وصلت إلَّى حوالي 14 ساعة، وتمتد لمسافة تصل إلَّى 5 أميال (8 كيلومترات)، بعد الدخول مؤقتًا لمدة ست ساعات تقريبًا.

خلال استراحة الغداء يوم الجمعة، شوهد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق البالغ من العمر 47 عامًا بالقرب من البرلمان البريطاني، فِيْ طابور المعزين. كان يرتدي قبعة مسطحة داكنة وبدلة داكنة مع قميص أبيض وربطة عَنّْق سوداء.

ولقطات تلفزيونية موثقة من وستمنستر هُول، بيكهام، التي التقت بالملكة عدة مرات خلال فترة حكَمْها التي امتدت لأكثر من 70 عامًا، غرقت. وقال فِيْ تصريحات جمعتها وسائل الإعلام “إنه يوم حزين، لكنه يوم علينا أن نتذكر فِيْه الإرث المذهل الذي تركته”. لتجربة شيء حيث نحتفل بالحياة المذهلة لملكتنا. شيء من هذا القبيل اليوم من المفترض أن نتشاركه معًا “.

تحدث عَنّْ تناول رقائق البطاطس والحلوى والكعك مع رفاقه للحفاظ على طاقته.

يشار إلَّى أن ديفِيْد بيكهام كان قد عبر على “إنستجرام” الأسبوع الماضي عَنّْ حزنه على وفاة الملكة. وكتب يقول “إن حجم الدمار الذي نشعر به اليوم يظهر ما يعَنّْيه لشعب هذا البلد وفِيْ جميع أنحاء العالم”. كَمْ كانت مصدر إلهام لإرشادنا. وكَيْفَ كان يريحنا عَنّْدما كانت الأوقات صعبة “.

تسببت وفاة إليزابيث الثانية، التي تحظى بشعبية كبيرة، فِيْ حزن شديد فِيْ المملكة المتحدة. وسينقل جثمانه صباح الاثنين فِيْ موكب إلَّى وستمنستر أبي، حيث ستقام الجنازة فِيْ الساعة 10 بتوقيت جرينتش. وستكون الجنازة الرسمية هِيْ الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل عام 1965.