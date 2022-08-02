ديفِيْد تشوي.. فنان جرافِيْتي أصبح شريكا فِيْ فِيْسبوك بالصدفة

نجح الفنان الشاب ديفِيْد تشوي فِيْ تحويل راتبه البالغ 60 ألف دولار عَنّْ الأعمال الفنية التي قام بها لفِيْسبوك فِيْ 2005 إلَّى 200 مليون دولار.

عَنّْدما تم تعيين تشوي من قبل Facebook فِيْ عام 2005 لتنفِيْذ رسومات على جدران مكتب الشركة فِيْ كاليفورنيا، قُدرت أجره فِيْ ذلك الوقت بـ 60.000 دولار. .

وعبر تشوي، فنان الغرافِيْتي الأمريكي المولود فِيْ كوريا الجنوبية، عَنّْ رأيه فِيْ فِيْسبوك، قائلا إنه “سخيف وعديم الفائدة”، لكنه لم يكن يعلم أنه سيصبح مليونيرا فِيْ عام 2012.

وتحول مبلغ 60 ألف دولار حصة تشوي من أسهم فِيْسبوك خلال عام 2012، عَنّْدما تم طرح أسهم الشركة فِيْ وول ستريت، بمبلغ 200 مليون دولار، وفِيْ ذلك الوقت فضل تشوي إنفاق جزء من أرباحه لتأمين احتياجاته. لأنه ما زال يعتقد أنه ليس للشركة مستقبل. .

مع ارتفاع القيمة السوقية لـ Facebook اليوم إلَّى 434.39 مليار دولار، تقدر حصة تشوي بـ 2 مليار دولار، وهُو رقم لم يتوقعه، لكنه لن يحصل عليه لأنه باع جزءًا كبيرًا من حصته.