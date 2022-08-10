ديفِيْد وفِيْكتوريا بيكهام فِيْ “صراع عائلي” مع أهل زوجة ابنهما بروكلين

نظرا لانتشار بعض الشائعات التي تتحدث عَنّْ التوتر القائم حاليا بين مغنية البوب ​​فِيْكتوريا بيكهام وزوجة ابنها بروكلين “نيكولا بيلتز”، كشفت تقارير صحفِيْة أن الخلافات أعمق من ذلك، وأنهم لا تقتصر على الأفراد، بل تتواجد وتحترق بين العائلتين.

ونقل موقع “بيج سيكس” عَنّْ مصدر مقرب من العائلتين قوله “الخلاف بين فِيْكتوريا ونيكولاس هُو مجرد واحد من الأضرار الجانبية للمشكلة التي تحدث الآن بين عائلتي بيلتز وبيكهام. لا يقتصر النزاع على فِيْكتوريا ونيكولاس، بل يشمل العائلتين “.

وتابع المصدر “من الواضح تماما أن هناك مشكلة بين العائلتين. الجميع يحاول إثبات موقفه ويبدو واضحا أن هناك الآن انقطاع فِيْ الاتصال بين الجانبين “.

وأضاف المصدر أن القضايا ليست بين بروكلين بيكهام، 23 عامًا، ووالده الملياردير نيلسون بيلتز، وزوجته كلوديا، بل على العكس، فقد صرح نيلسون سابقًا عَنّْ رغبته فِيْ أن يكون من زوجة ابنه. جانب. القانون ودعمه مادياً فِيْ أي مشروع يريده.

هنا، أشار المصدر إلَّى أصل الخلاف، الذي يقال الآن فِيْ بالم بيتش، وهُو سعي الزوجين الشابين، بروكلين ونيكولا، لإنشاء إمبراطوريتهما الخاصة، على غرار العلامة التجارية العالمية المملوكة الآن لوالدي بروكلين.، النجوم ديفِيْد وفِيْكتوريا بيكهام.

وتابع المصدر أن بروكلين ونيكولا يريدان السير على خطى والدي بروكلين، بإطلاق خطوط أزياء فِيْ مجالات الملابس ومستحضرات التجميل والعطور.

وتابع المصدر “هناك خطوة مدروسة للغاية رتبتها نيكولا ووالدتها بتمويل من نيلسون، وهناك سبب وراء إطلاق العلامة التجارية (بيلتز بيكهام)، وهُو ما يعَنّْي أن الأمر برمته مرتبط بـ” قِصَّة الماركات، وهنا يكَمْن الخلاف، لأن الثنائي ديفِيْد وفِيْكتوريا يعارضان ذلك “.

وتابع المصدر “أعتقد أن نيكولا ووالدتها هِيْ التي ابتكرت الأفكار، بينما يمكن لنيلسون تمويل أي شيء، فقد وافق على الأفكار، لكن ديفِيْد وفِيْكتوريا ليسا فِيْ نفس الصفحة. الحَقيْقَة الصارخة هِيْ أن هناك اختلافات ثقافِيْة بين العائلتين، فضلاً عَنّْ الاستقلال المالي لديفِيْد وفِيْكتوريا، ورفضهما الخضوع لثروة ونفوذ عائلة بلتز “.

وعلم “بيج سيكس” من مصادر مطلعة فِيْ نفس السياق أن ثروة ديفِيْد بيكهام الحالية تقدر بنحو 750 مليون دولار، بينما تقدر ثروة نيلسون بيلتز بنحو 1.8 مليار دولار.