ديفِيْد وفِيْكتوريا بيكهام يهربان من أزماتهما المالية والأسرية بعطلة صيفِيْة

يبدو أن النجمان المشهُوران ديفِيْد وفِيْكتوريا بيكهام أرادا التخلص من ضغوط الأسرة التي مروا بها مؤخرًا مع عائلة زوجة ابنتهم بروكلين، والتي نقلتها العديد من وسائل الإعلام، عَنّْ طريق قضاء الصيف. إجازة على متن قارب.

وظهر الثنائي، بحسب الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، فِيْ حالة من السعادة والاسترخاء، بينما كانا يقضيان تلك الإجازات على قارب فِيْ الشمس.

وبدت فِيْكتوريا البالغة من العمر 48 عامًا أنيقة للغاية فِيْ مظهرها بملابس السباحة السوداء، بينما كانت تمسك بيديها مع زوجها ديفِيْد، 47 عامًا، الذي ظهر أيضًا بإطلالة بسيطة وأنيقة مكونة من تي شيرت وقبعة. حرص الثنائي على ارتداء النظارات الشمسية حتى لا يتأثروا بأشعة الشمس أثناء الإجازة.

أكَمْلت فِيْكتوريا إطلالتها اللافتة للنظر بتمشيط شعرها للخلف ووضعه فِيْ كعكة، بينما أظهر ديفِيْد بشرته الموشومة، وخاصة ذراعه، والتي كانت ملحوظة فِيْ الصور، خاصة مع قميصه قصير الأكَمْام، وترك الشعر على ذقنه. شيء طويل

حرصت فِيْكتوريا بيكهام على نشر صورتها مع ديفِيْد على متن القارب عبر حسابات منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليق نصه “يوم الأحد السعيد! قبلاتي “.

وتأتي العطلة فِيْ الوقت الذي كشفت فِيْه تقارير الأسبوع الماضي أن شركة الأزياء المملوكة لفِيْكتوريا لديها دين إجمالي قدره 53.9 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلَّى ما أوردته وسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي عَنّْ وجود خلاف قوي بين فِيْكتوريا وزوجة ابنها نيكولا بيلتز، ولم يتم حسم الأمر بينهما بعد.

بينما كانت فِيْكتوريا قد أطلقت فِيْ السابق علامتها التجارية الخاصة بالأزياء فِيْ عام 2008 بمجموعة صغيرة من الفساتين، سرعان ما أصبحت علامة تجارية سريعة النمو تقدم الآن مجموعة من الحقائب والمعاطف والأحذية والإكسسوارات، ولكنها تواجه الآن بعض الشكوك التي تهدد مستقبلها. خاصة وأن الديون تتراكَمْ عليهم أكثر فأكثر.

وكشف تقرير رسمي حول الأمر “انخفض إجمالي إيرادات مجموعة فِيْكتوريا بيكهام القابضة بنسبة 6٪ إلَّى 36.1 مليون جنيه إسترليني، بعد أن كان 38.3 مليون جنيه إسترليني فِيْ عام 2022، بسبب الأضرار التي سببها وباء كورونا على المستوى العالمي. العالمي”.