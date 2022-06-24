ديكورات حوائط

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نحن دائمًا في حيرة من أمرنا عند التفكير في أنواع الجدران والألوان المناسبة للمنزل وأيضًا المطابقة للأثاث والديكور الداخلي. صور لمساعدتك في اختيار النوع المناسب لمنزلك في هذه المقالة.

زخارف الجدران

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ديكور حائط المنزل

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ديكورات الحائط 2022

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ديكور حائط كلاسيكي

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احدث ديكورات الحائط 2022

من الجميل تغطية الحوائط بالخشب أو الحجر أو ورق الحائط مع العلم أن هذه المواد باهظة الثمن عند تنفيذها بتقنية متطورة. يمكن دمج هذه المواد مع بعضها البعض في نفس المساحة على عدة جدران، خاصة أنه في هذه السنوات من الشائع الانتباه إلى المواد، بما يتجاوز التصميم.

على الجدار الرئيسي للغرفة، على سبيل المثال، يمكن وضع جدار بارتفاع ثلاثة أمتار، إطار خشبي بعرض 40 سم، مع إضاءة مخفية بالداخل.

والسور مغطى بالحجر. في هذا السياق، من الممكن الجمع بين نوعين أو ثلاثة أنواع في تصميمها وتركيب كتل الإضاءة الجانبية. في وسط الجدار، لوحة مكونة من ثلاثة أقسام بارزة معلقة.

يمكن تغطية الجدار بالكامل بالحجر، مع زخرفة هندسية، وإدخال ثلاث أو أربع ألواح كبيرة مزودة بإطارات خشبية محاذية لبعضها البعض، مع الحرص على تركيب كتل من الأضواء المخفية التي تنعكس على الحائط.

ورق الحائط هو عنصر من عناصر الديكور، حيث يحتوي على العديد من الزخارف والنقوش والأشكال الهندسية، بالإضافة إلى تنوع الألوان. عند تغطية جدار معين بورق حائط بعدة نقوش وألوان، فلا يمكن تعليق الملحقات المكشوفة عليه، إلا إذا كان مطليًا بألوان هادئة، مثل الأبيض العاجي، ويستحسن تزويده بالإضاءة (appelcat) )، لوحات أو مرايا.

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ديكورات الحائط 2022

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ديكورات حائط ثلاثية الأبعاد

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زخارف الجدران الخشبية

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زخارف الجص

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