ديمة الجندي تنشر صورة والدتها بعيد ميلادها.. وتصفها بالأجمل فِيْ الدنيا

احتفلت الفنانة السورية ديما الجندي بعيد ميلاد والدتها، بكلمات مليئة بالحب، واصفة إياها بأجمل الأشياء، متمنية لها السعادة الدائمة.

ونشر الجيش، عبر تقرير الاستوري، عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة لها برفقة والدتها وهِيْ تقبيلها، وظهرت ملامح السعادة بوضوح على وجوههم، وأرفقت الصورة بتعليق. الذي قال فِيْه “كل سنة أنتم أحلى ما فِيْ الدنيا، باركنا الله يا رب”.

شارك المتابعون الصورة التي نشرها الجندي، مشيدين بحماسها الدائم كل عام لتحية والدتها، وأشاروا أيضًا إلَّى التفاهم الواضح والعلاقة الجميلة التي توحدهم.

يشار إلَّى أن الفنانة ديما الجندي تنشر باستمرار صورا لعائلتها آخرها كانت برفقة شقيقتها لانا وداليا التي نشرت صورة على إنستجرام وعلقت عليها “إجازة الصيف مع أخواتي العزيزات”. . “. . “

التعليقات تدلى بها المتابعون، وعلقوا على التشابه الظاهر بينهم، كَمْا عبروا عَنّْ إعجابهم العميق بهذه العلاقة، حيث علق أحدهم “ما مشكلتك تشابه كبير بينكَمْا”. بطريقة مضحكة، يسأل أين الفنانة ديما “انتظر لحظة، هذا ديما الجندي وين”.

من جهتها، ذكرت الفنانة ديما الجندي فِيْ إحدى إطلالاتها أمام وسائل الإعلام أنها محرومة من طفولتها ؛ لأنه تولى مسؤولية رعاية إخوته فِيْ سن الرابعة عشرة، بعد أن سافرت والدته لإعالة الأبناء.

كَمْا قال الجندي إن “تيا” هِيْ الابنة الوحيدة لزوجها السابق المخرج فراس دهني، وتجيد الكتابة وتتفوق فِيْ الدراما، رغم رحلاتها إلَّى ألمانيا لدراسة العلاقات الدولية، ما يجعلها تشعر بالوحدة.

كشفت عَنّْ علاقة رومانسية جديدة فِيْ حياتها مع رجل متزوج سابق لديه أطفال أكبر منها بسبع سنوات دون الكشف عَنّْ اسمه أو هُويته، لكن لا توجد أفكار فِيْ هذا الوقت حول الزواج.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمالها مسلسل “بيوت ورقية” تأليف آية طيبة وإخراج أسامة شهاب الحمد، حيث لعبت دور شخصية “مايا” الفتاة الطيبة والمحبوبة التي تقع فِيْ مشاكل كثيرة. فِيْ حياتها، لكنها تقف أقوى وأكثر استقرارًا.

المسرحية دراما اجتماعية تدور قصتها حول الإثارة والتشويق وقصص الحب التي تواجه العديد من المشاكل والتحديات الصعبة فِيْ إطار الحب والخيانة والرومانسية.