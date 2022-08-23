ديمة قندلفت تبكي بحرقة فِيْ عزاء الراحل بسام لطفِيْ

أعربت الفنانة السورية ديما قندلفت، عَنّْ أملها فِيْ أن تكون حاضرة فِيْ عزاء الفنان الراحل بسام لطفِيْ، الذي وافته المنية يوم الجمعة 19 آب.

ونشرت صورة لقندلفت أثناء تأديته واجب العزاء للمتوفى، تظهر عيون دامعة وشحوب وجه متعب، دون استخدام أي مستحضرات تجميل، مع حرص الفنان على حضور الجنازة مرتديًا السواد، كنوع من الحداد. للفنان الراحل.

كَمْا أعربت الفنانة الراحلة لطفِيْ عَنّْ أسفها، بعد انتشار خبر وفاتها، عبر تقرير “الاستوري” على حسابها على “إنستجرام”، متمنية الرحمة والمغفرة لروح الفقيدة، والصبر والعزاء لأسرتها. بالإضافة إلَّى إرفاق صورة للنشر جمعها لطفِيْ وقندلفت من أحد مسلسلاتهما القديمة.

كَمْا نعى المرحوم لطفِيْ عدد كبير من نجوم الدراما السوريين وزملائهم فِيْ المهنة مثل الفنان أيمن زيدان، وائل زيدان، وأمل عرفة، وسلاف فواخرجي، وشكران مرتجى، وريم عبد العزيز، ومصطفى الخاني، ولورا أبو. الأسد، الفنان عارف الطويل، المخرج محمد زهِيْر رجب، صباح الجزائري، فادية خطاب، محمد قانوع، أيمن رضا، طلال مارديني، علاء قاسم، محمد حداكي، وغيرهم الكثير.

يشار إلَّى أن الفقيد التقى الفنانة قندلفت فِيْ أكثر من مسلسل تلفزيوني، كان أبرزها مسلسل “ما أملك إيمانك”، من تأليف هالة دياب، وإخراج نجدة إسماعيل أنزور، وإنتاج عام 2010.

لعبت الراحلة لطفِيْ دور والد قندلفت الذي جسد شخصية “عالية”، الفتاة الحنونة والداعمة لأبيها المصاب بالشلل، التي تحارب من أجل إعالة أسرتها وتؤمن الدواء اللازم لوالدها، من خلال تحقيق الانسجام. والأبوة. تعاطف بين لطفِيْ وقندلفت فِيْ المسلسل.

فِيْ سياق مختلف، تشارك الفنانة فِيْ مسلسل “العربجي” من تأليف عثمان جحا، وإخراج سيف الدين السبيعي، والذي سيعرض فِيْ الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2023، بطولة سلوم حداد، باسم ياخور، طلال. مارديني وحفنة من نجوم الدراما السوريين.

كَمْا أنهى قندلفت تصوير مشاهده فِيْ مسلسل “جرائم صغيرة” للمخرج التركي إندر أمير وإنتاج MBC. بطولة كاريس بشار، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.