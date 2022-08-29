ديمة قندلفت وقيس شيخ نجيب وكاريس يكشفون ملامح شخصيتاتهم بمسلسل “ستيلتو”

كشفت الفنانة السورية ديما قندلفت عَنّْ سمات شخصيتها فِيْ مسلسل “ستيلتو” للمخرج التركي إندر أمير من إنتاج شركة “إم بي سي”، والذي سيُعرض قريباً على منصة “شاهد” وقناة “إم بي سي 4”. .

نشرت قندلفت، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه بفستان أسود قصير، وتبنت تسريحة شعر بارزة وجمعت بين مكياج هادئ وترابي بإطلالتها، كَمْا ظهرت عَنّْد مغادرتها منزلها. بثقة مطلقة وتوجه نحو سيارته.

وأرفقت الفنانة السورية الفِيْديو بتعليق أثارت فِيْه إعجاب الجمهُور بشخصيتها فِيْ مسلسل “ستيلتو”، أثناء كتابتها “فلك قريبا”.

كَمْا نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه قندلفت، تكشف سمات شخصيتها فِيْ المسلسل، حيث ستلعب دور “فلك”، وهِيْ فتاة ذات شخصية قوية شبيهة باسمها، وأيا كان. تلعب لعبة علم الفلك معها، ولكن من يرفض يحصل على النتائج، وإذا لم تفعل، إذا كان هناك شخص ما إلَّى جانبها، فعليها أن تراقب قرارها.

وتدفقت التعليقات من جمهُور الفنانة السورية، عبرت عَنّْ حماسهم العميق لعرض المسلسل ومشاهدته، معربا عَنّْ أمله فِيْ أن يكون مستوى العمل الجديد مساويا لمستوى أعمالها السابقة.

كَمْا تفاعل البعض مع ظهُور قندلفت المفاجئ، وطريقة إعلانها عَنّْ الدور وسردت تفاصيل الشخصية، للتعرف على تفاصيل الأحداث المتعلقة بشخصيتها ودورها فِيْ القِصَّة، وتهنئتها على المسلسل. ، وأتمنى لكَمْ التوفِيْق والنجاح الدائم. لنرى فلك مبروك على المسلسل “.

كَمْا نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل برومو شخصية “ كريم ” التي قدمها الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، وهُو رجل يعيش حالة الخداع مع زوجته ذات الوجوه المتعددة والأقنعة المختلفة.

كَمْا ظهر الفنان سامر المصري فِيْ مقطع فِيْديو كشف فِيْه عَنّْ سمات شخصيته فِيْ المسلسل، حيث سيلعب دور “لؤي” الذي يخون زوجته، مبررا ذلك بظهُور حب آخر فِيْ. حياته، فقط ليكتشف أنه مجرد “وحش وحشرة”، ويشعر بالندم.

أما الفنانة كاريس بشار، فتجسد شخصية الدكتورة “ألما السيد” التي مرت بظروف قاسية خلال طفولتها بسبب صديقاتها، وتحولت إلَّى شخصية مختلفة تمامًا عَنّْدما نضجت، وكان ذلك مبررًا لها. مفاجآت الحياة.

مسلسل “Stiletto” له طابع تشويق، بالإضافة إلَّى إضافة عاطفة وغموض على أحداثه، مستوحى من المسلسل التركي “Small Crimes”، حيث تدور أحداثه حول 4 فتيات تربطهن صداقة قوية منذ أيام الدراسة، ولكن حدث. فِيْ المدرسة الثانوية تفصل بينهما، ثم يلتقيان مرة أخرى من جديد بعد أن أصبح كل منهما حياة.

والمسرحية من بطولة كاريس بشار، ديما قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.

يذكر أن آخر أعمال ديما قندلفت كان مسلسل “بعد عدة سنوات” من تأليف بسام جنيد وإخراج عبد الغني بلاط.