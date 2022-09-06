ديمة قندلفت وكاريس بشار تبهران الجمهُور بأولى حلقات مسلسل “ستيلتو”

استطاع مسلسل “Stiletto” مع انطلاق أولى حلقاته أن يكسب قلوب مشاهديه ولفت أنظارهم، حيث نال الثناء منذ بداية برنامجه.

وأعرب المعجبون عَنّْ إعجابهم بقِصَّة المسلسل بشكل عام، وطريقة ربط الأحداث والحبكة المنطقية بشكل خاص، فضلاً عَنّْ روعة المقاطع التي تم تصويرها بعَنّْاية والمشاهد المنبثقة من رؤية المخرج.

نجحت الفنانة السورية ديما قندلفت والفنانة كاريس بشار فِيْ جذب انتباه الجماهِيْر، من خلال أداء متميز ومتقن، بحسب تعليقات الكثيرين.

رغم أن البعض انتقد المسلسل، بسبب ميله لتقليد الدراما التركية، التي تقوم على إعادة النظر فِيْ مظاهر حياة الرفاهِيْة والرفاهِيْة، فِيْ المنازل والسيارات والفِيْلات، ووصف تمثيل بعض الممثلين بأنه بارد، مع تطور الأحداث بطريقة معقدة، ويصعب على المشاهد العادي فهمها حسب رأيهم.

تبدأ قِصَّة المسلسل بحفل ضخم فِيْ إحدى الفِيْلات، مع سقوط جثة فجأة فِيْ المسبح ومشاهدة الجميع، وبعد ذلك يتم استدعاء بعض الحاضرين للتحقيق فِيْ جريمة القتل.

من خلال الموقع الرسمي تبدأ شخصيتان من الجمهُور فِيْ سرد ​​التفاصيل والأحداث السابقة المتعلقة بكل شخصية من الشخصيات فِيْ المسلسل على حدة، مع اعتماد المسلسل على نمط الاختطاف باعتباره خليفة لسرد الأحداث.

تدور الأحداث حول أربع فتيات “ألما كاريس بشار”، طبيبة نسائية، “فلك – ديما قندلفت”، المرأة القوية وصانع القرار بين صديقاتها “جويل”، الفتاة الغيورة والغيرة، والغضب والحيرة. “نائلة”.

ومع ذلك، فإن “ألما” هِيْ شخصية تبتعد قليلاً عَنّْ أسلوب تفكير صديقاتها، مع كراهِيْة قديمة فِيْ قلبها ضد صديقاتها طوال حياتها، خلال فترة وجودها فِيْ دار الأيتام.

وبعد نحو عشرين عاما التقيا “أمي” بالصدفة أثناء حضورها جنازة ودفن مديرة دار الأيتام.

تضطر ألما إلَّى مغادرة منزلها بسبب حاجة صاحب منزلها، حيث تساعدها فلك فِيْ تأمين منزل بالقرب منها، ومنزل جويل ونائلة، مما يتسبب فِيْ قلقهما خوفًا من فتح دفاتر الأحداث الماضية. .

والمسرحية من بطولة كاريس بشار، ديما قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.