ديميت أوزدمير بـ3 فساتين فِيْ زفافها.. وستهدي واحدا لإحدى متابعاتها

تستعد الممثلة التركية ديميت أوزديمير للزواج من خطيبها أوزهان كوتش الجمعة المقبل، حيث سترتدي ثلاثة فساتين يوم زفافها، بقيمة 200 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 11 ألف دولار أمريكي.

أشارت تقارير فنية تركية إلَّى أن أوزدمير ستختار فساتينها التي صممتها إيدا غونغور ونيهان بيكار، وفستان من ألكسندر ماكوين.

وأضافت التقارير أن النجمة التركية قررت تقديم أحد فساتينها كهدية لأقرب فتاة قابلة للزواج بين متابعيها.

وكان الثنائي قد احتفلا بخطوبتهما فِيْ 26 يونيو الماضي، فِيْ جو عائلي، وظهرت أوزدمير فِيْ سلسلة من الصور برفقة خطيبها وعائلتها، وسادها جو من الفرح والسعادة.

ارتدت ديميت ثوبًا ورديًا طويلًا مناسبًا للشكل مع فتحة فِيْ الرقبة، وكشفت عَنّْ ظهرها بالكامل، ورفعت شعرها إلَّى الأعلى تمامًا، ووضعت مكياجًا خفِيْفًا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو لديميت أوزدمير، يظهر فِيْه خطيبها أوزان كوتش فِيْ منزل عائلتها، ويقدم له القهُوة، أثناء زيارته له لحضور خطوبته.

على جانبك؛ وكان أوزهان كوتش قد أعرب فِيْ مقابلة تلفزيونية مؤخرًا عَنّْ حبه الكبير لخطيبته ديمت أوزدمير، خاصة وأن لقائهما يأتي بعد فترة كشف فِيْها ديميت عَنّْ قرب زواجهما.

من بين الأسئلة التي أجاب عَنّْها أوزان “ما الذي تنظر إليه دون أن تغلق عينيك عَنّْدما تراها” فقال ليس هناك سوى شيء واحد ديميت اوزدمير.

كان ديميت وأوزان يعيشان معًا لفترة طويلة، وانفصلا بعد عطلة باريس، لكن سرعان ما عادوا معًا، بعد أن عرض أوزهان الزواج من ديميت فِيْ 14 فبراير، حسبما ذكرت صحيفة حريت التركية فِيْ ذلك الوقت. خلال حفل نظمه لها، بحضور الأصدقاء المقربين، حيث التقطت آخر صورة لهم.

أعلنت ديميت أنها ستدخل القفص المذهب خلال الصيف، وكان الزوجان قد أكدا سابقًا أنهما جادان بشأن علاقاتهما ويريدان قضاء بقية حياتهما معًا والانخراط فِيْ أقرب وقت ممكن.

أثار الفِيْديو الترويجي الأول لمسلسل “بين والعالم” بطولة ديميت أوزدمير وزميله بورا جولسوي حالة من الجدل بين الجمهُور، بسبب المشاهد الجريئة التي جمعتهما.

جاءت هذه المشاهد بعد أيام من احتفال أوزدمير بخطوبتها على أوزهان كوتش، حيث تساءل العديد من المراقبين عَنّْ مكانة خطيبها فِيْ هذه اللقطات “الساخنة” التي جمعتها مع زميلتها بورا جولسوي.

كان ديميت أوزدمير وأوزان كوتش قد انفصلا من قبل بعد غيرة الأخير بعد رؤيتها فِيْ فِيْلم “Love Tactics” الذي عُرض على منصة “Netflix”، والذي علق عليه المتابعون بأن هذا القرار يمكن أن يتكرر ما لم يكن الثنائي قد فعل ذلك. متفق عليه. قبل أن تصبح ممثلة تركية تقوم بتصوير المسلسل ومشاهده الجريئة.

كانت عدة تقارير فنية مهتمة بالشأن الحالي لمشاهِيْر الأتراك قد ادعت مؤخرًا أن الفنانة هاندا أرشيل رفضت الدور بسبب جرأة مشاهده، لذلك تم اختيار ديميت أوزدمير كبديل.