ديميت أوزدمير زوجي لا يغار من مشاهدي الحميمية فِيْ “بيني وبين الدنيا”

قالت النجمة التركية ديميت أوزدمير، فِيْ مؤتمر صحفِيْ بمناسبة إطلاق مسلسلها الجديد “بيني وبين الدنيا”، إن زوجها لا يغار منها على مشاهدها الحميمة فِيْ المسلسل.

جاء هذا التصريح بعد أن سأل أحد الصحفِيْين خلال المؤتمر الفنانة التركية السؤال ليجيب عليه فورًا وقبل أن ينهِيْ حديثه “لا، لا غيرة، أشكركَمْ على سؤالك لكن لا غيرة ولا غيرة”. الغيرة. الغيرة فِيْ حياتي وليس لدي شيء “.

إجابة ديميت جعلت زملائها يضحكون بعد أن توقعت السؤال عَنّْ غيرة زوجها والرأي حول المشاهد الحميمة التي قدمها فِيْ العمل.

أثارت بعض مشاهد مسلسل “بيني وبين العالم”، والتي عُرضت منها مقاطع ترويجية، جدلًا كبيرًا بين الجمهُور بسبب الجرأة الكبيرة التي كانت فِيْ الغالب على السرير، واعتبر الكثير من المتابعين أن إعلان الفِيْديو كان قائمًا على هذه المشاهد دون الكشف عَنّْ تفاصيل القِصَّة الحقيقية.

أطلقت منصة “ديزني بلس” المسلسل التركي “بيني والدنيا” بطولة ديميت أوزدمير وبورا جولسوي.

تدور أحداث المسلسل حول إنقاذ علاقة امرأة بدأ حبها للرجل بشغف كبير، لكنها تدرك أن هذا الحب الكبير بينهما لم يعد كَمْا كان من قبل.

يبدو أن هذه الأيام محظوظة بالنسبة لديميت أوزدمير، الذي تزوج الفنانة التركية أوزان كوتش قبل أسابيع قليلة، حيث توجت قِصَّة حبهما بزواجهما فِيْ 28 أغسطس.

فِيْ حفل زفافها، لفتت أوزديمير انتباه الجمهُور بفستان أبيض مكشوف الأكتاف من تصميم إيدا غونغور للأزياء الراقية، حيث سلطت الضوء على ملامح جسدها بأسلوب كلاسيكي يميل نحو الفخامة، باعتماد تسريحة شعر بسيطة.

كان أوزان يرتدي بدلة رسمية سوداء مع ربطة عَنّْق سوداء وقميص أبيض.

أبهرت النجمة التركية الضيوف بفستان زفافها الثاني، من تصميم نيهان بيكر، بعد الزفاف. بعد الحفلة، ارتدت فستانًا كان جزءًا خاصًا من عرض أزياء ألكسندر ماكوين فِيْ لندن، وهُو مصمم خصيصًا لها.

حصل أوزان وديميت على رغبتهما فِيْ الحفلة التي أقيمت فِيْ فندق بمدينة ساريير التركية، وبلغت تكلفتها حوالي 4 ملايين دولار.

أما هدية المجوهرات التي قدمها أوزان لصديقته ديميت، فكانت قلادة بولغري سربنتين، وهِيْ الوحيدة فِيْ تركيا، كهدية زفاف، ويبلغ سعر العقد حوالي 48 ألف دولار.